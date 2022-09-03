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Запорожская АЭС потеряла связь с сетью, ее работу поддерживает резервное питание

Украинская атомная станция снова отключена

сегодня, 23:11
Автор:

Slava Kot
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Прошло менее двух суток после посещения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, как станция снова отключилась от электросетей, но АЭС передает энергию через резервную линию. Об этом говорится в отчете миссии МАГАТЭ. Также там говорится, что сейчас на Запорожской АЭС функционирует всего один реактор из шести присутствующих.

Запорожская АЭС потеряла связь с сетью, ее работу поддерживает резервное питание

Запорожская АЭС снова отключена ее работу поддерживает резерв. Фото из открытых источников

Запорожская АЭС в Украине — крупнейшая атомная станция Европы. С начала нападения Российской Федерации на Украину в феврале станция находится под контролем военных сил РФ, но персонал станции остался украинским. Украинцы пытаются поддерживать работу станции в тяжелых оккупационных условиях.

Именно сотрудники станции сообщили МАГАТЭ, что четвертая линия электропередач вышла из строя. Еще раньше перестали работать три линии. Поэтому поддерживает работу станции только резервная система электроснабжения.

Россияне постоянно отключают линии электропередач. На прошлой неделе впервые за историю существования объекта АЭС была отключена от национальной электросети Украины. Такое событие повлекло за собой исчезновение электроэнергии во многих южных частях Украины. В тот раз спасли станцию от перегрева системы охлаждения, которые сработали благодаря резерву питания.

В таких отключениях президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ, которая постоянно производит обстрелы станции. А РФ говорит, что именно украинские войска пытаются напасть на АЭС. Следует отметить, что информационное агентство Reuters не смогло подтвердить обвинения со стороны РФ,

Ранее, "Комментарии" сообщали о целях миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.



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Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-97-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
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