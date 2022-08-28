Запасайтесь одеялами: глава "Нафтогаза" рассказал, чего украинцам ждать зимой

Украинцев ждет самая сложная зима в истории. Именно поэтому гражданам нужно приготовиться и запастись теплой одеждой, одеялами, если температура упадет до -10 градусов. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко во время интервью для The Guardian.

Юрий Витренко (фото из открытых источников)

Витренко сообщил, что в 2022 году температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, а это примерно 4 градуса ниже нормы. Отопительный сезон закончится раньше и начнется позже, чем обычно.

А еще – руководитель газовой компании советует украинцам, если столбик термометра упадет до – 10 градусов, запастись теплыми одеялами и одеждой.

Глава "Нафтогаза" отметил, что проведение отопительного сезона зависит от помощи международных партнеров, ведь нам нужны средства для импорта газа.

"Будут отключения на больших участках. Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы", – сообщил Витренко.

По его словам, Украине еще нужно приобрести 2 млрд. кубометров газа, чтобы некоторые домохозяйства получили достаточно тепла.

Также он добавил, что Украине необходимо закупить еще 2 млрд. кубометров газа, в противном случае "некоторые домохозяйства не получат достаточно тепла и будет очень холодно".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько средств не заработали на транспортировке газа посредники и группа Фирташа. Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко во время пресс-конференции рассказал, как работает деолигархизация рынка газа и чего удалось достичь. По его словам, уже видны результаты реформ и введение балансирующих групп.

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