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Западные СМИ узнали, где у россиян складывается критическая ситуация на фронте

Как утверждает аналитик Bild по анализу открытых данных, Юлиан Репке россияне имеют очень критическую ситуацию в Харьковской области

27 июня 2024, 19:32
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Ткачик Олеся
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Российские оккупанты на Харьковском направлении используют "буханки" из-за дефицита бронированной техники. Ситуация для россиян в Харьковской области становится все более критичной, сообщил аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Западные СМИ узнали, где у россиян складывается критическая ситуация на фронте

Оккупанты

По его словам, наступление российских войск в Харьковской области оборачивается все большей катастрофой. Аналитик говорит, что захватчикам не удалось захватить Харьков или создать буферную зону вдоль границы, чтобы защитить Белгород. Теперь из-за тяжелых боев россияне вынуждены опрокидывать людей и технику с других участков фронта, заявил он.

Репке также указывает на значительный дефицит бронетехники, что усугубляет ситуацию для россиян на Харьковском направлении. Украинские силы ежемесячно уничтожают около 80 танков и 250 БМП и БТР российской армии и РФ не успевает восполнять потери техники. Поэтому, говорит журналист, поставки российской группировки в Волчанске затруднены. Единственная дорога протяженностью 5 км постоянно обстреливается ВСУ. Из-за отсутствия бронетехники россияне используют гражданскую технику без должной защиты, добавил аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук сообщил , что российские войска продвинулись на Старомихайловском направлении фронта на двух участках, а на Купянско-Лиманском направлении продолжаются тяжелые бои. В то же время, на Харьковском направлении ВСУ перехватывают инициативу. Также известно, что непростая ситуация сложилась и в Торецком направлении. По прогнозам, там за несколько дней оккупанты могут зайти в город и начать уличные бои. Вероятно, такое действие произойдет где-то через неделю.





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Источник: https://t.me/BILD_Russian/17315
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