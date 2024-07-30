Издание The New York Times рассказало подробности о потере Силами обороны поселка Урожайное. Этот поселок был вторым населенным пунктом, который русские захватчики сумели захватить за последнее время. Первым, говорят журналисты, стало Старомайорское.

Урожайное

По данным издания, все это время населенные пункты отважно, в условиях постоянной нехватки артиллерийских снарядов, защищали бойцы 58 мотострелковой бригады. Журналисты подчеркивают, что потеря же сел "стала ударом для Украины, который произошел на фоне недавних российских успехов на многих участках линии фронта", и поэтому украинская морская пехота "так упорно боролась, чтобы уволить их во время кровавого контрнаступления". При этом отмечается, что оборона этих сел была очень сложной. По словам участвовавшего в боях 43-летнего майора с позывным Карай, населенные пункты были полностью разрушены, а гражданское население эвакуировано. По его словам, бои шли в развалинах из подвалов. Он добавил, что не было никаких оборонительных сооружений, и построить их тоже не было возможности.

Издание утверждает, что потери сил обороны были значительными. За три месяца боев в селе до 100 украинских воинов погибли или пропали без вести. Эвакуация раненых была возможна только ночью из-за постоянных обстрелов.

The New York Times обратило внимание на сообщения в соцсетях военного Нацгвадии от 8 июля, в котором он сообщил, что его подразделение получило приказ помочь защитить Урожайное. При этом украинские защитники выдержали четыре дня тяжелых российских ударов. До 12 июля их дом подвергся атаке БПЛА. На рассвете бойцы получили приказ на отступление. По словам Марка, в 6:00 мимо его позиции промчались три российских бронетранспортера, которые выставили пехоту, преградившую им путь. По его словам, отступать пришлось по полям, ведь дорога была под контролем окупантов.

В статье подчеркивается, что самый опасный момент для бойцов именно тогда, когда подразделения меняются местами после нескольких дней на передовой и часто подвергаются обстрелам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, почему ВСУ вынуждены были отступить с Урожайного.



