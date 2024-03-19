Западные СМИ рассказали, перед каким трудным выбором оказалось руководство Украины

Как подчеркивает издание The Wall Street Journal, лидеры Украины не раз подчеркивали, что каждый сантиметр украинских территорий будет стоить борьбы. Также представители власти отмечали, что нельзя оставлять своих людей в оккупации, зная, что их ожидает издевательство.

Война в Украине

Однако, как подчеркивают западные журналисты, правда в том, что якобы украинская армия истощена после неудачного контрнаступления, которое прошло летом 2023 года. При этом армии крайне нужна помощь, а в Конгрессе Соединенных Штатов никак не могут принять законопроект, который откроет путь для предоставления финансовой помощи Украине, которую там ожидают.

В этом контексте издание подчеркнуло, что Россия имеет большую армию, а также перевела свою экономику на военные рельсы, и она набирает обороты.

Также западные журналисты предположили, что в течение 2024 года Вооруженные силы Украины смогут только обороняться, о проведении наступательных операций речь даже не идет. В этих условиях главной задачей для Сил обороны станет ограничение территориальных потерь в условиях превосходства армии захватчика.

Что касается возвращения временно оккупированных территорий военным путем, то, по мнению западных журналистов, это решение нужно принимать максимально взвешенно, взвесить ценность этих территорий и ценность человеческих жизней.

Кроме того, издание обратило внимание на то, как оккупанты захватывали Авдеевку и сколько для этого согласились уничтожить своих военных. Там добавили, что подобные действия демонстрируют решимость Кремля в стремлении покорить Украину. В то же время там добавляют, что Украина столкнулась с острой проблемой нехватки боеприпасов и нежеланием власти принять политическое решение и продолжить мобилизацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский сенатор Линдси Грэм считает, что нужно мобилизовать в ряды украинской армии мужчин, которым меньше 25 лет.