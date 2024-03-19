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Западные СМИ рассказали, перед каким трудным выбором оказалось руководство Украины

Власти в Украине оказались перед невероятно сложным выбором, сообщает The Wall Street Journal. Речь идет о том, уступить ли территории и сохранить жизнь военным и гражданским, или дальше отвоевывать свои территории

сегодня, 19:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркивает издание The Wall Street Journal, лидеры Украины не раз подчеркивали, что каждый сантиметр украинских территорий будет стоить борьбы. Также представители власти отмечали, что нельзя оставлять своих людей в оккупации, зная, что их ожидает издевательство.

Западные СМИ рассказали, перед каким трудным выбором оказалось руководство Украины

Война в Украине

Однако, как подчеркивают западные журналисты, правда в том, что якобы украинская армия истощена после неудачного контрнаступления, которое прошло летом 2023 года. При этом армии крайне нужна помощь, а в Конгрессе Соединенных Штатов никак не могут принять законопроект, который откроет путь для предоставления финансовой помощи Украине, которую там ожидают.

В этом контексте издание подчеркнуло, что Россия имеет большую армию, а также перевела свою экономику на военные рельсы, и она набирает обороты.

Также западные журналисты предположили, что в течение 2024 года Вооруженные силы Украины смогут только обороняться, о проведении наступательных операций речь даже не идет. В этих условиях главной задачей для Сил обороны станет ограничение территориальных потерь в условиях превосходства армии захватчика.

Что касается возвращения временно оккупированных территорий военным путем, то, по мнению западных журналистов, это решение нужно принимать максимально взвешенно, взвесить ценность этих территорий и ценность человеческих жизней.

Кроме того, издание обратило внимание на то, как оккупанты захватывали Авдеевку и сколько для этого согласились уничтожить своих военных. Там добавили, что подобные действия демонстрируют решимость Кремля в стремлении покорить Украину. В то же время там добавляют, что Украина столкнулась с острой проблемой нехватки боеприпасов и нежеланием власти принять политическое решение и продолжить мобилизацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский сенатор Линдси Грэм считает, что нужно мобилизовать в ряды украинской армии мужчин, которым меньше 25 лет.




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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-impossible-choice-conceding-territory-or-lives-4f432d75?mod=hp_lead_pos7
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