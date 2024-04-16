Западные эксперты полагают, что Украина может проиграть в войне. Самые большие проблемы Сил обороны

Ситуация на фронте в Украине, на самом деле неутешительная, говорится в материале The New York Times. Самой большой проблемой является отсутствие снарядов. Как отметил на прошлой неделе генерал Кристофер Г. Каволи, главный американский военный командир в Европе, Силам обороны катастрофически не хватает боеприпасов.

Война в Украине

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, проигрывает сторона, которая не может стрелять в ответ",

– сказал Каволи.

Он подчеркнул, что если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, то она вполне может проиграть в войне, которую ведет против нее Россия.

При этом эксперты отмечают, что оккупанты сейчас имеют преимущество в снарядах в расчете один до десяти, и это дает им возможность добиться успеха в их захватнической войне. Кроме того, они добавляют, что преимущество врага в артиллерии означает только одно – на фронте гибнет больше украинских военных.

Также издание отмечает, что в Украине остро ощущаются проблемы с нехваткой людей на фронте и проблемы с противовоздушной обороной.

В специальном отчете о воздушной кампании институт изучения войны отмечает, что командиры сталкиваются со сложным выбором, как развернуть противовоздушную оборону. Системы, направленные на перехват российских ракет, сосредоточены на украинских городах и инфраструктуре, чтобы противостоять российским бомбардировщикам. Аналитики отмечают, что россияне используют отвод этих систем противовоздушной обороны по фронтовой линии для достижения медленных, но устойчивых успехов на земле.

Ухудшение украинской противовоздушной обороны также позволило России более успешно нацеливать на критическую инфраструктуру, что может оказать "каскадное влияние" на способность Украины к развитию собственного производства оружия. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине работает около 500 предприятий оборонной промышленности, где работает около 300 тысяч человек, производящих разнообразную военную технику и боеприпасы. Однако эти заводы нуждаются в электроэнергии.

Украина пыталась противостоять российской угрозе путём атак на российские аэродромы и критическую инфраструктуру. Однако, по словам официальных лиц в Киеве, без сложных западных систем противовоздушной обороны этого недостаточно.

Киев надеется, что украинские пилоты, которые учатся на истребителях F-16, будут совершать полеты над Украиной до лета, что поможет выровнять ситуацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США не спешат с выделением необходимой помощи Украине.



