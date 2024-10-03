Западные эксперты и «хорошие русские» придумали путь завершения войны: что предлагают Украине

Сейчас активно распространяется версия гипотетического сценария завершения войны, заключающаяся в том, что нынешняя эскалация россиянами боевых действий представляет собой попытку максимально усилить свои переговорные позиции для заключения перемирия на их условиях, отмечает политолог Константин Матвиенко.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, эти условия приблизительно изложены еще в проекте Стамбульского договора марта 2022 года. Причины такой спешки, по мнению авторов этой версии, заключаются в исчерпании у агрессора ресурсов для ведения войны – экономических, технических, политических и человеческих. Поэтому, чувствуя ослабление своих позиций, россияне бросают в бой почти последние резервы.

Такое предположение, обращает внимание политолог, активно отрицают ряд западных комментаторов, а также "хороших россиян", призывающих Украину отказаться от идеи восстановления территориальной целостности, согласившись со стамбульскими условиями и признать нашу страну зоной интересов России.

"И вот здесь следует внимательно "следить за руками" тех "украинских" экспертов и бывших политиков, которые бежали ли в ЕС и США, или затаились в Украине и активно продвигают нарратив соглашения на рашистских условиях", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину склоняют к ускорению решения о перемирии. При этом в ход пошли откровенно манипулятивные вбросы. В частности, материалы The Financial Times буквально засыпают читателей очень неоднозначными публикациями, информацию из которых даже вынуждено было опровергать министерство иностранных дел. Речь идет о том, что Украина готова обменять свои территории на безопасность.



