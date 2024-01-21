Западное СМИ пишет о новой стратегии ВСУ: как изменились цели ударов по РФ

Вооруженные силы Украины теперь используют новую стратегию в войне с РФ , сообщает корреспондент BILD Юлиан Репке. При этом изменились цели для нанесения ударов по объектам страны-агрессора.

Bild пишет о новой стратегии ВСУ (иллюстративное фото из открытых источников)

Журналист утверждает, что украинские военные должны были изменить стратегию по причине сокращений обязательств помощи от партнеров с Запада на 90%. При этом русская армия, имея большие потери, продолжает наступать.

"Пока поддержки со стороны США, главного спонсора Украины, нет вообще. Поэтому украинской армии приходится менять свою тактику", — пишет Юлиан Репке.

Он отмечает, что в ВСУ через несколько месяцев переоборудовали зарубежные артиллерийские снаряды в украинские беспилотники-камикадзе.

К тому же за границей линии фронта Украина нашла временную альтернативу по освобождению оккупированных территорий — перешла к партизанским атакам, используя украинских спецназовцев.

При этом, как утверждает Репке, Украина перешла от ранее военных целей к уничтожению инфраструктуры РФ, обслуживающей и гражданских жителей, и военно-промышленный комплекс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Британии указывают на масштабное наступление россиян . Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет разведки, свидетельствующий об увеличении интенсивности наступления российских сил в последние две недели войны, в частности, это касается тяжелой техники и пехоты.

19 января Генштаб ВСУ зафиксировал увеличение российских обстрелов на 27%. Россияне нанесли 45 ракетных обстрелов и 81 авиационный удар. Кроме того, данные Генштаба в период с 14 по 18 января свидетельствуют о начале более активных боевых действий со стороны армии РФ по сравнению с 9-13 января.

