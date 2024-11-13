Западная бронетехника теперь воюет против Украины: СМИ узнали детали

С момента, когда Украина начала применять на фронте боевые машины пехоты M-2 Bradley американского производства, оккупантам удалось захватить как минимум пять из них. И теперь, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, россияне используют по крайней мере один из этих захваченных Bradley на восточном фронте.

M-2 Bradley. Фото из открытых источников

Отмечается, на одном из видео, распространенном в соцсетях, запечатлен модифицированный M-2 Bradley с противодроновой сеткой сверху. Он состоит на вооружении 30-й мотострелковой бригады российской армии, которая сейчас наступает через Селидово на Покровск.

"Россияне захватили относительно целые Bradley, а также разбитые Bradley, которые могли служить источником запасных частей. Учитывая широкую несовместимость М-2 производства BAE Systems с машинами российского производства, каннибализация деталей — единственный способ, с помощью которого русские смогут сохранить свои захваченные Bradley", — пишет Акс.

При этом обозреватель подчеркивает, что пока нет ясности, как россияне собрались вооружить свой трофейный Bradley. M-2 оснащен 25-миллиметровой автопушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет TOW, однако есть ли у агрессора достаточно 25-миллиметровых снарядов и ракет TOW, неизвестно.

В то же время Bradley, даже без вооружения – очень ценное приобретение для российской армии, отмечает аналитик. В отличие от российских БМП с их тонкой броней, М-2 отличается высокой прочностью.

"Bradley может быть подбит, но экипаж выживает", — сказал лейтенант украинской армии Николай Мельник.

В то же время, если подбить российский БМП-2, говорит Мельник, то "весь экипаж погибнет".

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