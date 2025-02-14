Запад вынуждает Украину мобилизовать молодежь и договариваться с РФ: какие интересы преследуют США

Западные партнеры настаивают на снижении призывного возраста в Украине, однако такой шаг может являться частью манипулятивной стратегии, написал в своей колонке на "Главреде" политолог Петр Олещук. Он подчеркнул, что президент Украины неоднократно отмечал, что международные союзники не выполнили своих обязательств по поставке техники и вооружения. Обещания остались только на словах.

Мобилизация с 18 лет

Олещук предполагает, что такие заявления могут служить способом перевода ответственности на Киев. В случае сокращения военной помощи могут появиться аргументы типа: "Мы были готовы поддерживать, но Украина даже не хочет пересмотреть призывной возраст". Используется историческая аналогия: во время Второй мировой войны в армию мобилизовали 18-летних, а если Украина этого не делает, значит, война "не столь серьезна".

При этом эксперт отмечает, что введение специальных контрактов для молодежи 18–24 лет может стать дополнительным стимулом для пополнения рядов ВСУ. Однако даст ли это значительный эффект – пока неизвестно. При этом данное решение вряд ли напрямую связано с требованиями партнеров. Скорее оно обусловлено объективной потребностью в доукомплектовании армии, добавил эксперт.

В то же время, говорит Олещук, украинские власти рассматривают этот вопрос и с точки зрения общественной стабильности. Ведь даже массовое привлечение новобранцев не решит проблему нехватки техники и вооружения. Кроме того, обещанное финансовое обеспечение для контрактников потребует значительных ресурсов. Вероятно, этот аспект будут обсуждаться с западными партнерами, чтобы привлечь дополнительное финансирование предполагает политолог.

"В общем, идея снижения призывного возраста не слишком популярна, хотя многие признают, что рано или поздно придется прибегнуть к этому. В то же время, учитывая низкую рождаемость в Украине, это решение не станет "волшебным шаром", который радикально изменит ситуацию на поле боя в контексте наполнения ВСУ военнослужащими, однако может иметь негативные последствия для социальной стабильности украинского общества", — говорит эксперт.

Кроме того, добавляет он, возникает и другой вопрос: мобилизация – ради чего? США намекают, что Украина должна готовиться к "мучительным компромиссам", но как в такой ситуации объяснить украинцам необходимость мобилизации.

К тому же объемы помощи Украине напрямую зависят от политических решений партнеров. Например, вопрос дальнобойных ракет не имеет отношения к мобилизации, но долгое время их не поставляли из-за нежелания наносить России критические потери.

"Как именно США планируют склонять всех к компромиссам – непонятно. Какие инструменты для этого у них – тоже не совсем ясно. Поэтому не исключено, что никаких серьезных сдвигов в этом направлении в ближайшее время, то есть в первом полугодии этого года вообще не произойдет", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , смогут ли все 18-летние подписать контракт.



