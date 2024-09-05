Запад ведет войну в Украине по коридору: когда точно будут переговоры с РФ

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Ткачик Олеся
Несмотря на наступление российской армии на Донбассе и контроль Силами обороны части Курской области, несмотря на украинские удары по энергетике и другим объектам в глубоком тылу РФ, а также российские удары нам – общий базовый сценарий остается неизменным – движемся к переговорам, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, время перед переговорами самое горячее и кровопролитное – это не раз проходил Израиль, но в меньших масштабах, этим путём идем и мы. При этом он предполагает, что к зиме взаимные удары будут усиливаться, как и другие попытки усилить переговорные позиции.
По его словам, когда-то в Древнем Риме перед гладиаторскими поединками уравнивали возможности соперников: если один был значительно сильнее противника – ему делали порезы, чтобы он истекал кровью и становился слабее, если боец был сильно слабее противника – ему давали опиумную настойку, чтобы повысить возможности.
Он утверждает, что Запад ведёт политику двойного ультиматума: нам и России, ставя обе стороны войны под контроль и усиливая зависимость. По его мнению, беда Украины в тому, что она не самостоятельна в вопросе ВПК или экономики. При этом Арестович считает, что в Украине до сих пор не могут понять, нужно воевать с РФ или мириться.
Если же Украина примет решение мириться, говорит политик, то нужно понимать, что она точно потеряет контроль над некоторыми территориями, но получит возможность активно развивать оставшуюся территории.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин заявил о том, что РФ якобы готова к переговорам.
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