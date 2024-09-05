Запад ведет войну в Украине по коридору: когда точно будут переговоры с РФ

Несмотря на наступление российской армии на Донбассе и контроль Силами обороны части Курской области, несмотря на украинские удары по энергетике и другим объектам в глубоком тылу РФ, а также российские удары нам – общий базовый сценарий остается неизменным – движемся к переговорам, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, время перед переговорами самое горячее и кровопролитное – это не раз проходил Израиль, но в меньших масштабах, этим путём идем и мы. При этом он предполагает, что к зиме взаимные удары будут усиливаться, как и другие попытки усилить переговорные позиции.

"Запад ведёт сложный процесс по урегулированию большого мирового конфликта от российско-украинской войны до противостояния с Китаем, затрагивая при этом Ближний Восток и Африку. В этом большом процессе нас и РФ ведут в определенном коридоре, регулируя наши действия поставками вооружений", — говорит Арестович.

По его словам, когда-то в Древнем Риме перед гладиаторскими поединками уравнивали возможности соперников: если один был значительно сильнее противника – ему делали порезы, чтобы он истекал кровью и становился слабее, если боец был сильно слабее противника – ему давали опиумную настойку, чтобы повысить возможности.

"Когда Россия вторглась в Харьковскую область – мы быстро получили F-16 и заявления о предоставлении новых систем ПВО. На Западе очень многие не довольны нашим походом в Курскую область и предостерегают от повторения подобных действий, что сказывается на задержке помощи и резкими заявлениями о скорой потери Покровска и дальнейшей атаке Днепропетровской области", — утверждает Арестович.

Он утверждает, что Запад ведёт политику двойного ультиматума: нам и России, ставя обе стороны войны под контроль и усиливая зависимость. По его мнению, беда Украины в тому, что она не самостоятельна в вопросе ВПК или экономики. При этом Арестович считает, что в Украине до сих пор не могут понять, нужно воевать с РФ или мириться.

"Если решаем воевать, то нужно реально ставить экономику, промышленность и логистику на военные рельсы. Ставить людей к станкам, мобилизуя в армию то количество, которое необходимо для реализации конкретных задач военным путём, при этом объясняя общие цели и задачи, разъясняя на каждом этапе что происходит и куда мы идём", — говорит Арестович.

Если же Украина примет решение мириться, говорит политик, то нужно понимать, что она точно потеряет контроль над некоторыми территориями, но получит возможность активно развивать оставшуюся территории.

"С высокой долей вероятности переговоры состояться в этом году, но сможем ли мы договориться – вопрос открыт. Стороны ведут активную подготовку к наступлениям в следующем году, а это значит, что махаться в таком режиме мы можем ещё минимум год, если не договоримся", — заявил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин заявил о том, что РФ якобы готова к переговорам.



