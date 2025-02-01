Запад сокращает помощь Украине в самый неблагоприятный момент: эксперты дали тревожный прогноз

Учитывая нынешнее состояние экономики и армии России, сейчас "худший момент" для Запада уменьшать свою поддержку Украине. Такое мнение высказал в комментарии для Business Insider бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

"Этот период наиболее неподходящий для уменьшения помощи. Я действительно убежден, что Россия находится в критическом состоянии не только из-за своей армии, но и из-за экономической ситуации", — отметил он.

Гертлинг также добавил, что поддерживает усилия нового президента США Дональда Трампа по мирному разрешению конфликта, но подчеркнул, что это не должно осуществляться за счет сокращения поддержки Украины.

"Сейчас самое время продолжать давление на российское правительство, особенно на президента Путина, и положить конец этому", — сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна согласился с таким подходом. Он подчеркнул, что Запад должен продолжать поддержку Украины хотя бы частично, поскольку страна фактически борется с Россией от имени Запада.

"Украинцы воюют не только за себя и за нас, но и фактически вместо нас", — отметил Цахкна.

Он добавил, что для того, чтобы остановить Путина, Запад должен поддерживать Украину, поскольку это самый эффективный и экономичный способ.

"Украина не просит наши войска приехать и воевать", — отметил он.

Цахкна также считает, что введение дополнительных санкций против России, в частности, в отношении ее нефтяной промышленности, в сочетании с продолжением поддержки Украины, может ослабить позиции Кремля перед возможными мирными переговорами.

"Достижение мира должно происходить через силу", — сказал он, ссылаясь на известное выражение эпохи Рейгана, которое часто цитирует Трамп.

"Комментарии" уже писали, что украинские власти начали активную дипломатическую кампанию, направленную на то, чтобы найти необходимые рычаги для влияния на Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть приостановлена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.