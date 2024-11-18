Запад снова испугался: с какими ограничениями партнеры разрешили Украине бить по РФ

Президент США Джо Байден снял ограничения на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия только в пределах Курской области РФ. Соответствующее решение было принято около трех дней назад. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "AXIOS".

Удары по России. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источник СМИ отмечает, что решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.

"Американские чиновники надеются, что, если северокорейские войска в Курске получат удар, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российская контратака в Курске провалится", — говорится в публикации.

Между тем заместитель директора российской программы Фонда "В защиту демократии" (FDD) по вопросам России Джон Харди убежден в том, что разрешение на применение дальнобойного вооружения не должно ограничиваться только Курской областью, поскольку поражение высокоприоритетных целей по всей территории РФ может поставить Киев в лучшую позицию во время потенциальных переговоров. В частности, это может принудить Москву к мораторию на удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — после длительных дискуссий Белый дом таки дал добро украинским военным наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по объектам РФ и Северной Кореи только в Курской области. Пока это ограничение существенно не изменит общий ход войны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – сын новоизбранного президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп младший назвал идиотами людей, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России. Свою позицию Трамп младший озвучил в соцсети X.



