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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден снял ограничения на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия только в пределах Курской области РФ. Соответствующее решение было принято около трех дней назад. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "AXIOS".
Удары по России. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на источник СМИ отмечает, что решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.
Между тем заместитель директора российской программы Фонда "В защиту демократии" (FDD) по вопросам России Джон Харди убежден в том, что разрешение на применение дальнобойного вооружения не должно ограничиваться только Курской областью, поскольку поражение высокоприоритетных целей по всей территории РФ может поставить Киев в лучшую позицию во время потенциальных переговоров. В частности, это может принудить Москву к мораторию на удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры.
Читайте также на портале "Комментарии" — после длительных дискуссий Белый дом таки дал добро украинским военным наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по объектам РФ и Северной Кореи только в Курской области. Пока это ограничение существенно не изменит общий ход войны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – сын новоизбранного президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп младший назвал идиотами людей, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России. Свою позицию Трамп младший озвучил в соцсети X.
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