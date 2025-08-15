Запад предлагает корейский сценарий: когда Украина вернет свои территории

Судя по заявлениям западных лидеров, партнеры Украины приближаются к решению о том, что война должна быть заморожена. Следовательно, Украина рискует вплотную приблизиться к Корейскому сценарию. Так ли это? Когда тогда снова может возникнуть вопрос о возвращении оккупированных врагом территорий? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопроса, собрав мнения экспертов.

Замораживание войны. Фото: из открытых источников

В исторической перспективе у Украины может появиться возможность возвращения своих территорий

Военный эксперт, сопредседатель ОИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев в эфире канала "Эспресо" заявил, что США, как главный партнер Киева, настаивают на замораживании войны в Украине с признанием демаркационной линии, но не линии госграницы. Такие предложения удовлетворяют Киев и это постепенно приближает государство к корейскому варианту завершения войны.

Эксперт отметил, что скорее всего, "мы постепенно приближаемся к корейскому варианту завершения войны". По его словам, предложения с американской стороны, как это ни парадоксально, удовлетворяют Украину.

"Речь идет не об окончании войны в классическом понимании, то есть подписании договора, на чем и делает акцент РФ, потому что это де-юре — признание линии государственной границы, фактический отказ от территорий. Американская сторона настаивает на замораживании конфликта: признание демаркационной линии, но не линии госграницы. Соответственно, эти условия дают основания нивелировать основные угрозы российской стороны", — объяснил Снегирев.

Он напомнил, как ранее в Кремле неоднократно подымали вопрос о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского и настаивая на проведении выборов. Таким образом россияне затягивали характер прекращения войны.

По мнению эксперта, предложенный Вашингтоном сценарий должен удовлетворить сценарий Москвы относительно "нелегитимности" украинской власти.

"Сценарий, которые предлагают американцы по учету линии разграничения и фактического прекращения активных боевых действий, но непризнание де-факто и де-юре утраченных территорий, должен полностью удовлетворять российский сценарий относительно нелегитимности украинской власти", — сказал Снегирев.

Эксперт убежден, что этот сценарий в исторической перспективе оставляет возможность возвращения Украине территорий. В качестве примера эксперт привел исторический опыт Франции, когда государству вернули Эльзас и Лотарингию через 40 лет после немецкой оккупации. А сама Германия после 50 лет советской оккупации объединилась в единую страну.

Запад созрел к определенному статусу кво

Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко считает, что деоккупацию украинских территорий и правда придется отложить до смены режима в россии, на Западе есть консенсус по этому поводу.

По словам эксперта, судя по всему, сейчас на Западе формируется консенсус, что на определенный период времени часть украинских территорий останется под российской оккупацией. Но важно, подчеркивает он, что речь идет о признании оккупации только де-факто, ведь ни одна цивилизованная страна Запада не признает это де-юре.

"Кстати, часто приводится пример Эстонии, Литвы и Латвии. Действительно, факт их вхождения в Советский Союз де-юре признан не был. Де-факто эти территории считались под оккупацией москвы вплоть до того момента, пока фактически Советский Союз не распался. Приблизительно такая же конфигурация предлагается", – объясняет Александр Мусиенко.

Он продолжает, это означает, что Запад созрел к определенному статусу кво, к так называемой заморозке конфликта, по крайней мере сигнализирует об этом генсек НАТО Рютте. Цель же, подчеркивает он, состоит в том, чтобы переждать, пережить путина, а тогда, возможно, в россии начнутся неустанные центробежные процессы, а для Украины появится окно возможностей вернуть свои территории.

