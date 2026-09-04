Запад предает Украину накануне катастрофического удара Путина: озвучено тревожное заявление

Украина может столкнуться с одним из самых сложных периодов для противовоздушной обороны этой зимой из-за дефицита ракет-перехватчиков. Особую обеспокоенность вызывает защита крупных городов от российских баллистических ракет, тогда как Москва продолжает увеличивать производство средств воздушного нападения, пишет Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Россия увеличивает выпуск баллистических ракет и реактивных ударных беспилотников. Это позволяет российским войскам проводить интенсивные атаки на Киев и другие украинские города, создавая все большую нагрузку на систему ПВО.

Самой сложной остается борьба с баллистикой. Для перехвата таких целей Украина в значительной степени полагается на американские комплексы Patriot, эффективность которых напрямую зависит от достаточного количества ракет.

Аналитик Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман считает, что возможности украинской противоракетной обороны уже не успевают по масштабу растущей угрозы. По его мнению, кардинально изменить ситуацию к зиме будет очень сложно без существенного пополнения запасов перехватчиков.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для прохождения зимнего периода Украине нужно получить около 300 ракет для Patriot.

Киев продолжает обращаться к партнерам с просьбой ускорить поставки, однако возможности союзников также ограничены. По данным Bloomberg, мировые запасы соответствующих ракет сократились, потому западные государства не спешат передавать значительную часть собственных резервов.

Европейские партнеры вместе с тем ищут дополнительные источники боеприпасов. В частности, обсуждается возможность передачи части запасов Patriot из Испании и Греции. Украина также ведет переговоры с Южной Кореей и Японией.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что украинцам следует заранее подготовиться к возможным проблемам с электроснабжением зимой и позаботиться о резервных источниках питания. С такой рекомендацией выступил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, советник президента Украины.