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Запад обвинили в бездарной лжи в пользу России: к чему она приводит

Запад продолжает утверждать, что Россия не использует свои аэродромы около границ с Украиной, поэтому нет смысла разрешать бить по ним американских оружием, хотя это ложь

сегодня, 13:26
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Ткачик Олеся

Западные официальные лица лгут, когда утверждают, что нет никакого смысла разрешать бить вглубь России, так как россияне отвели самолеты и вертолеты из аэродромов, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Запад обвинили в бездарной лжи в пользу России: к чему она приводит

США и Украина

По его словам, в течение недавних суток оккупационные войска задействовали до полусотни фронтовых бомбардировщиков Су-34, до 20 штурмовиков Су-25, не менее 10 ударных вертолётов Ка-52 и 4 многофункциональных Ми-8. Было осуществлено более 50 сбросов КАБ, а так же произведено до 25 пусков НАР.

Коваленко говорит, что все эти самолёты и вертолёты в основном поднимались для выполнения боевых задач с авиабаз в ближней, 300-километровой зоне.

"Более бездарной и откровенной лжи от наших партнёров о том, что эти авиабазы не используются и смысла по ним бить дальнобойными ракетами западного образца – нет, я услышать не ожидал, но это произошло", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Пентагон и западные СМИ лгут, когда заявляют, что удары по аэродромам вглубь России на 300 километров утратили смысл. Коваленко подчеркивает, что в настоящее время в ближней зоне поражения размещено 20 авиабаз, которые активно используют ВКС РФ. По его словам, эти авиабазы размещают как ударные и многофункциональные вертолеты, так и разные типы тактической и штурмовой авиации. При этом эксперт напомнил, что в воздушном пространстве Украины, над временно оккупированными территориями, регулярно применяются не только Су-34, но и штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, Су-30, вертолеты Ми-24/35, Ка-52 и т.д.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0987pmF8FDWcFxhEmfL9rvMNq46f4DRYCzWE4JsX66Cq1he68EBd2axmckuTngwHVl
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