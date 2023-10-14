Запад не знает, что делать с Россией: Кулеба рассказал, кто способен изменить ситуацию

Несмотря на то, что уже больше полутора лета, как продолжается полномасштабная война России против Украины и путинский режим не намерен отказываться от изначальных свои планов, западные элиты по-прежнему не знают, как быть с Россией. Как в США, так и у стран ЕС нет стратегии, как дальше быть с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Есть стратегия, что они (США – ред.) делают в Украине. Нет стратегии, что делать с Россией", — отметил Кулеба.

При этом министр не сумел найти объяснение такой позиции Вашингтона и Брюсселя. Он лишь отметил, что "так сложилось".

Глава МИД признал, что, к большому сожалению, ключевые союзники Украины до сих пор для себя не определились, что должно произойти с Россией, чтобы украинский народ одержал победу в войне.

"И вот сюда, в эту зону, ни Вашингтон, ни Берлин, ни Париж, ни многие другие столицы, пока серьезно не заходят. Изменить эту систему власти может только российский народ. Это правда. Но, какие факторы должны привести российский народ к решению об изменении — это уже зависит не только от российского народа", — высказался Кулеба.

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