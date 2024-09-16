Запад не готов организовать Украине «безлимит» ресурсов: что никак не может понять власть

Взаимодействие Украины с партнерами в последние два года напоминает диалог слепого с глухим, считает аналитик "Вернись живым" Николай Белесков.

США и Украина

"Наш ключевой аргумент в том, что страны формата Рамштайн обладают своей латентной силой большего суммарного ВВП и лучших технологий превращать в реальное преимущество Украины на поле боя. То есть, должна быть военно-промышленная мобилизация как в ХХ веке", — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, ключевой аргумент западных партнеров Украины в том, чтобы Киев выстраивал свою и большую стратегию в целом и военную стратегию, в частности, исходя из имеющихся и перспективных ограничений — прежде всего того, что условного безлимита ресурсов, на который так надеемся Украина, не будет.

Белесков отмечает, что западные партнеры закрывают глаза на то, что в мире после 24.02.22 безопасность точно требует более 2% ВВП на оборону. Впрочем, добавляет он, Украина не слышит наших союзников, что стратегия – это искусство возможного в условиях ограничений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывал на маленькую победную войну в Украине, которая позволит ему сесть за один стол с лидерами США и Китая и начать делить мир. Впрочем, затяжная война все изменила. Теперь на фоне того, что Украина может получить от США бить по России, американским оружием Путин начал снова шантажировать мир использованием ядерного оружия. Впрочем, как считают эксперты, диктатор на это в среднесрочной перспективе не уйдет, потому что боится своей жизни. Но торговаться и угрожать он будет продолжать , и в этом он может добиться успеха.



