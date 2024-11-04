Запад «на широком шпагате»: как РФ активно использует свое окно возможностей

Кремль отдает себе отчет, что сейчас Украина оказалась в сложной ситуации, поскольку тема поддержки Украины отходит на второй или третий план для западных партнеров, особенно накануне выборов в США, об этом в эфире Freedom заявил эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко. По его словам, именно это время РФ использует для того, чтобы усилить давление на фронт.

Комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о самом масштабном наступлении российских войск за весь период войны, Варченко отметил, что Украина сталкивается с меньшим уровнем поддержки, чем год или два назад.

"Мы видим, что сейчас помощь идет меньше, чем она шла два года назад, меньше, чем шла год назад. Мы видим, как накануне выборов в Соединенных Штатах Америки задумались, "сели на шпагат" часть наших партнеров, часть погрузилась в риторику вместо реальной помощи. И мы понимаем, что эта ситуация может продолжаться", – отметил Варченко.

По его словам, для них Украина переместилась, к сожалению, на второе или даже на третье место. При этом он выразил надежду на то, что ситуация изменится после американских выборов.

Варченко также подчеркнул, что Россия пытается использовать свое превосходство в воздухе и человеческих ресурсах. По его словам, российские войска подтягивают дополнительную живую силу, и, используя штурмовую авиацию для уничтожения украинских позиций, продвигаются на сотни метров каждый день, хоть и с огромными потерями. Он также отметил новые подкрепления из Северной Кореи, которые хотя и не могут кардинально изменить ход боевых действий, все же составляют дополнительный ресурс для российской армии.

Варченко подчеркнул, что Россия пытается максимально использовать все возможности, пока имеет к ним доступ.

“Вследствие того, что наши партнеры сидят на широком-широком шпагате сейчас, пытаясь, с одной стороны помогать Украине, а с другой – помогать не слишком быстро и не слишком активно. Потому что пытаются сэкономить сейчас в той ситуации, когда украинцы вроде бы без большой помощи способны как-то сдерживать врага. Понятно, что без этой помощи это дополнительная кровь, пот, слезы украинского общества, украинской нации", — подчеркнул Иван Варченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ становятся заложниками политических договоренностей.



