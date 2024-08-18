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Запад изменил позицию по войне в Украине после боев в Курской области

Прорыв российской границы и бои в Курской области изменили отношение Запада к войне в Украине.

сегодня, 09:25
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Автор:
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Slava Kot

Запад долгое время ограничивал Украину в военных действиях на территории России, в частности, указывал, что их военная техника должна быть использована только на территории Украины. Однако после начала боев в Курской области эта концепция изменилась и большинство западной военной техники, которая попадает в Украину, становится украинской и может использоваться так, как решит украинское командование.

Запад изменил позицию по войне в Украине после боев в Курской области

Украинский военный. Фото из открытых источников

Как указывает издание The Telegraph, Запад создал абсурдный сценарий, когда запретила Украине использовать свою технику для ударов по территории России. Армия РФ получила преимущество, собрав свои войска у границы, где могла беспрепятственно обстреливать Украину и не получать ответа за свои атаки.

После прорыва России в Харьковской области Запад частично ослабил свои позиции и позволил бить по приграничным регионам РФ некоторой своей техникой. Однако еще больше эту позицию изменили бои в Курской области, ведь Украина использовала в своей военной операции некоторую западную технику, в частности, немецкие и британские танки. Кроме изменений в военной сфере, также произошел и политические изменения.

"В политическом плане, как внутри России, так и за ее пределами, операция имеет далеко идущие последствия. На Западе прекратились разговоры о прекращении огня и переговоры, замененные теперь разговорами о новых разрешениях и поставках оружия", — указывает британское издание.

Кроме того, в Кремле также не могут продвигать идею заморозить войну по линии фронта, ведь часть территории РФ находится под контролем Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад изменил свое мнение о военной операции Украины в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин изменил свою позицию по мирным переговорам с Украиной и отказался от своего ультиматума.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/08/16/putin-is-crippled-by-the-wests-preemptive-attack-on-russia
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