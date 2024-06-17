Запад изменил подход к миру в Украине за годы войны: какая теперь тактика

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Периодически распространяются упреки к предыдущей власти в отношении Минских соглашений, а к нынешней власти — на действенность Саммита мира, отмечает политолог Олеся Яхно и добавляем, что "Это дежа вю — не туда, причем, в обоих случаях".
Глобальный саммит мира
Политолог напомнила, что с 2014 по 2022 год Запад находился в иллюзиях возможности компромисса с Россией и тактики умиротворения. По ее словам, Минск возник как предел действий самого Запада, и эти соглашения тогдашние украинские власти точно не дали использовать российские власти в своих интересах.
Что касается мирных усилий сейчас, то, по мнению Яхно, Запад лишь на третьем году полномасштабного вторжения РФ, похоже, начинает просыпаться и формулировать подход к движению к миру. Подход, основанный на существенном усилении военной составляющей Украины и необходимости возвращения к основополагающим принципам международного права.
По ее мнению, речь идет о большом куске работы для всех внутри страны, если мы действительно хотим стать сильными и неуязвимыми изнутри, и выстраивать правильные отношения по линии государство-гражданин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 июня во время Саммита Ирак и Иордания были среди стран-подписантов коммюнике, однако их подписи исчезли из перечня на сайте МИД Швейцарии. Офис президента Украины проверяет информацию об отзывах подписей.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!