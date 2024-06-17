Запад изменил подход к миру в Украине за годы войны: какая теперь тактика

Периодически распространяются упреки к предыдущей власти в отношении Минских соглашений, а к нынешней власти — на действенность Саммита мира, отмечает политолог Олеся Яхно и добавляем, что "Это дежа вю — не туда, причем, в обоих случаях".

Глобальный саммит мира

Политолог напомнила, что с 2014 по 2022 год Запад находился в иллюзиях возможности компромисса с Россией и тактики умиротворения. По ее словам, Минск возник как предел действий самого Запада, и эти соглашения тогдашние украинские власти точно не дали использовать российские власти в своих интересах.

"Имею в виду стремление Кремля, чтобы Украина стала частью ЛДНР как пространства российского видения. Это был долгий путь доказывания Запада, что Россия не хочет никакого урегулирования ситуации из-за предоставления больших прав со стороны Киева оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, а тогда на Западе было много верующих".

– отметила эксперт.

Что касается мирных усилий сейчас, то, по мнению Яхно, Запад лишь на третьем году полномасштабного вторжения РФ, похоже, начинает просыпаться и формулировать подход к движению к миру. Подход, основанный на существенном усилении военной составляющей Украины и необходимости возвращения к основополагающим принципам международного права.

"Все "гибридное", наконец, отвергается, и приходит понимание: либо человечество совместными действиями победит войну, либо война – человечество. Для нас же на Саммите мира при выборе количества участников или точности формулировок (имею в виду коммюнике по итогам), по которым дальше будет двигаться мирный процесс, конечно, важнее второго. Если уж пытаться искать наши проблемные/уязвимые места, то лучше обратить внимание на институции — это направление тоже прописано в том же соглашении безопасности Украины с США",

– говорит политолог.

По ее мнению, речь идет о большом куске работы для всех внутри страны, если мы действительно хотим стать сильными и неуязвимыми изнутри, и выстраивать правильные отношения по линии государство-гражданин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 июня во время Саммита Ирак и Иордания были среди стран-подписантов коммюнике, однако их подписи исчезли из перечня на сайте МИД Швейцарии. Офис президента Украины проверяет информацию об отзывах подписей.



