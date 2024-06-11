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Запад имеет аллергию на риск: Будет ли одобрена операция ВСУ в Крыму

У ВСУ есть все шансы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина отдать Крым Украине

сегодня, 14:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Успешные действия Вооруженных сил Украины в Черном море и удары по стратегическим объектам во временно оккупированном Крыму оставили российских военных беззащитными, отметил в материале для The Telegraph эксперт Том Шарп.

Запад имеет аллергию на риск: Будет ли одобрена операция ВСУ в Крыму

Операция в Крыму

По его словам, если Украина сможет заблокировать все каналы поставок противника и дождаться исчерпания его ресурсов на полуострове, кремлевский диктатор Владимир Путин будет вынужден использовать Крым как переговорный инструмент.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время в России остались только две главные логистические артерии — Керченский мост и новая железнодорожная дорога. ВСУ уже дважды успешно атаковали Керченский мост — в октябре 2022 года и июле 2023 года, нанеся такие повреждения, что террористическая Россия до сих пор не может полностью восстановить его функционирование.

Из-за этих атак, подчеркнул Шарп, российские захватчики построили новый железнодорожный путь через сухопутный коридор, позволяющий переправлять больше боеприпасов. Однако, как долго этот путь остается эффективным — вопрос времени, ведь Украина имеет возможности уничтожить эти переправы.

Ситуация осложняется для россиян, выставляющих заградительные баржи на южной стороне Керченского пролива. Тем не менее, Шарп отмечает, что эти меры не защитят от ракет, оснащенных современными технологиями навигации. По его мнению, ВСУ могут одновременно нанести удары по двум ключевым объектам в Крыму, что значительно снизит способность России использовать полуостров как крупную военную базу.

Шарп также подчеркивает, что в России близится кризис с человеческими ресурсами. Недавно стало известно, что РФ все больше привлекает африканцев, поскольку не может компенсировать потери заключенными.

При этом эксперт обращает внимание на то, что часть террористических войск пришлось перебросить после неудачного наступления на Харьков. Возможно, добавляет Шарп, сейчас самое время нанести решающий удар по российским войскам. Высадка украинского десанта в Крыму могла быть успешной операцией, но на Западе существует "аллергия на риск", и такое решение воспринимают как слишком опасное.

Впрочем, подчеркивает эксперт, украинцы уже приложили усилия, чтобы переправиться через Днепр, но классический десант позволил бы обойти врага с фланга. Высадка в Крыму позволила бы избежать необходимости прорыва из-за подготовленной обороны, считает он.

Однако скорее всего, считает Шарп, до десантирования не дойдет. Украина уже фактически контролирует огненное пространство над Крымом и готовится нанести удар по одной из ключевых артерий – Крымскому мосту. После этого останется только дождаться истощения ресурсов врага.

Эксперт считает, что, перекрыв каналы поставок, усиливая окружение и дождавшись исчерпания ресурсов, можно наблюдать, как Путин вынужден будет тратить ресурсы на содержание полуострова, не достигнув ничего, кроме пропагандистского поражения. Это превратит Крым в стратегический переговорный пункт, подытожил Шарп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор боится объявлять мобилизацию в РФ.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/06/11/putin-russia-crimea-kerch-land-bridge-supply-route-logistic/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 14:05

У 1991 Україна мала всі шанси стати розумово-розвинутою європейською державою. Потім таких шансів було не менше ніж по два кожного року. Терпіли вірили плескали в долоні стрибали бігали з фаєрами і кричалками. Який ми спостерігаємо результат зараз? Але терпіли вірять у світле майбутнє.


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