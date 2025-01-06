Запад хочет не наказать, а вознаградить Путина: на какие шаги готов пойти

Самая большая ошибка западных аналитиков, а затем и тех, кого они консультируют, заключается в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин может пойти на компромисс, если ему отдать часть Украины, отмечает председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Владимир Путин

Впрочем, по его мнению, этот тезис в очередной раз указывает на явное непонимание стратегических целей Кремля. Как говорит эксперт, она, по сути, не в четырех оккупированных областях и Крыму.

"Цель Москвы – увеличение геополитического влияния России и серая, буферная зона, выстроенная между ней и Западной цивилизацией (в идеале – возвращение к двухполярному миру, где Россия – снова great again). И чтобы эта буферная зона проходила даже не по Украине, а, скажем, по территории Польши, Румынии, Венгрии, Словакии. Относительно последних двух эта зона уже очевидно "гибридизирована", — говорит Шлинчак.

Более того, по его мнению, подобный формат отношений Путина устраивал бы с большей частью Европейского Союза, потому что это как "Варшавский договор-2", в котором Россия видит себя "направляющей и руководящей силой".

"Вот почему "скорое решение" по Украине, о котором не написало только ленивое западное издание, на самом деле только дисклеймер (письменный отказ от ответственности за возможные последствия того или иного поступка). И надо констатировать: очевидное желание вернуться в 2022-й год преобладает аргументированное понимание, к чему может привести награждение, а не наказание режиму Путина", — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что на Западе убеждены, что проблема преувеличена, а Путин уже не рискнет идти дальше. Такую позицию эксперт называет наивной.

"Поэтому у нас в 2025-м не такой уж широкий выбор методов продавливать свое. Представляю, как не хочется многое делать нынешнему Офису (например, заглядывать в глаза Трампу). Но другие методы – просьбы, ультиматумы, вымогательства – уже неэффективны. И хорошо, что в ОП начали это понимать. Поэтому нам придется становиться и мудрее, и хитрее одновременно. И, наконец, начинать строить свою стратегию — какой мы видим Украину и что нужно сделать, чтобы она такой стала", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто должен говорить с Путиным.



