Запад хочет, чтобы Зеленский ускорился: какого решения ожидает

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Ткачик Олеся
Украину склоняют к ускорению решения о перемирии, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. При этом, по его словам, в ход пошли откровенно манипулятивные вбросы. В частности, он обращает внимание на материалы The Financial Times, буквально засыпающие читателей очень неоднозначными, публикациями, информацию из которых даже вынуждено было опровергать министерство иностранных дел. Речь идет о том, что Украина готова обменять свои территории на безопасность.
Владимир Зеленский
По его словам, правда в том, что никто на Западе не скажет прямо: "сдавайте территории и давайте завершим эту затянутую историю".
По его словам, логика партнеров такова, что вся ответственность за формат завершения войны должна лежать исключительно на Украине. Для всех заинтересованных сторон условия перемирия должны выглядеть не "Запад заставил Украину к миру на определенных им условиях" — а "Украина решила прекратить войну и определила приемлемые для нее условия этого", добавил эксперт.
Это, говорит эксперт, очевидный сценарий, поэтому никто из лидеров НАТО не рискнет принимать решение вместо Украины. И в этом, добавляет он, чисто избирательная логика устоявшихся демократий, а не уж такое уважение к Украине или уверенность в наших оборонительных и наступательных способностях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что соседи Украины считают, что она могла бы жить под оккупацией.
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