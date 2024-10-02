Запад хочет, чтобы Зеленский ускорился: какого решения ожидает

Украину склоняют к ускорению решения о перемирии, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. При этом, по его словам, в ход пошли откровенно манипулятивные вбросы. В частности, он обращает внимание на материалы The Financial Times, буквально засыпающие читателей очень неоднозначными, публикациями, информацию из которых даже вынуждено было опровергать министерство иностранных дел. Речь идет о том, что Украина готова обменять свои территории на безопасность.

Владимир Зеленский

"В целом это выглядит как вбросы или дезинформации, или провокативных материалов. То есть как определенный хайп. Или даже заказ Кремля. Но это можно оценивать и сугубо политические продуманные шаги: информационные манипуляции с целью согласования позиций Украины и союзников в вопросе условий переговоров и перемирия", — отметил эксперт.

По его словам, правда в том, что никто на Западе не скажет прямо: "сдавайте территории и давайте завершим эту затянутую историю".

"Это может сказать только Зеленский – и вот его к этому всячески подталкивают. Намеками, заявлениями, такими публикациями, решениями и их отсутствием", — говорит эксперт.

По его словам, логика партнеров такова, что вся ответственность за формат завершения войны должна лежать исключительно на Украине. Для всех заинтересованных сторон условия перемирия должны выглядеть не "Запад заставил Украину к миру на определенных им условиях" — а "Украина решила прекратить войну и определила приемлемые для нее условия этого", добавил эксперт.

"Никакое решение не должно читать как принуждение – иначе это ударит по рейтингам западных политических лидеров. Часть их избирателей, ориентированная на локальные проблемы, может просто разразиться негодованием. И это заметно отразится на рейтингах соответствующих политиков и их партий. Которые и так терпят удары от левых и правых популистов", — добавил Голобуцкий.

Это, говорит эксперт, очевидный сценарий, поэтому никто из лидеров НАТО не рискнет принимать решение вместо Украины. И в этом, добавляет он, чисто избирательная логика устоявшихся демократий, а не уж такое уважение к Украине или уверенность в наших оборонительных и наступательных способностях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что соседи Украины считают, что она могла бы жить под оккупацией.



