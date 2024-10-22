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Запад готов менять политику по войне в Украине: какую важную вещь осознал

На Западе понимают, что ни Путин, на его преемник не отдадут оккупированные территории, поэтому рассматривают членство Украины в НАТО частями

22 октября 2024, 10:32
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает искать международную поддержку для реализации своего плана победы. На Западе все больше осознают, что политика в отношении Украины нуждается в обновлении. Одним из ключевых шагов может стать гарантия членства Украины в НАТО, которая предусматривала бы защиту по статье 5 на тех территориях, которые находятся под контролем Киева, сообщает Financial Times.

Запад готов менять политику по войне в Украине: какую важную вещь осознал

Зеленский и Путин

Этот подход, известный как "западногерманское решение", напоминает ситуацию в Германии после 1945 года. Однако есть важные отличия. Германия была разделена после войны, которую сама и начала, тогда как Украина сталкивается с разделом из-за российской агрессии. Для Германии были определены четкие границы оккупационных зон, чего нет в Украине. Кроме того, в Западной Германии были размещены многочисленные войска союзников, в то время как на территории Украины их нет.

Как отмечает издание, российская оккупация украинских территорий сопровождается принудительной русификацией, а кремлевский диктатор Владимир Путин называет эти земли "новыми регионами России". Аналитики считают маловероятным, что любой последующий российский лидер добровольно вернет эти территории Украине, как это произошло с воссоединением Германии во времена Горбачева.

Западная Германия вступила в НАТО в 1955 году, а в 1957 году стала соучредителем Европейского экономического сообщества. Сегодня Украина является кандидатом на вступление в ЕС, однако для реализации "западногерманского решения" НАТО должна сыграть важную роль в обеспечении безопасности. Это необходимо для возвращения украинских переселенцев, привлечения инвестиций и реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Издание отмечает, что, несмотря на оккупацию части территорий, согласно данным Киевского международного института социологии, 47% украинцев готовы принять такую ситуацию при условии, что Украина получит финансирование для восстановления, а также членство в ЕС и НАТО.

Конкретные решения по военной поддержке Украины ожидаются после президентских выборов в США. Если победу одержит Дональд Трамп, дальнейшая помощь Украине станет неопределенной. Однако смена администрации в США может открыть новые возможности для Украины.

Серьезные переговоры с Россией, вероятно, отложены на неопределенный срок, но предварительные договоренности могут быть достигнуты раньше и оставаться стабильными, добавило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению экспертов, для Украины членство в НАТО не всей территорией, неприемлемо.




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Источник: https://www.ft.com/content/601ed218-8fd2-464b-a259-daa9bdc82524
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