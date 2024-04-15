Запад еще в начале войны был готов, что Украины скоро не будет. Для него это не стало бы трагедией

Атака Ирана на Израиль продемонстрировала, что авиация государств-членов НАТО (США, Великобритания, Франция) может подниматься по тревоге для защиты воздушного пространства государства, не входящего в НАТО. В том числе – и за пределами воздушного пространства этого государства, и сбивать все летящее, отметил Петр Олещук. Кроме того, добавил он, соседи этого государства-не-члена НАТО тоже могут активно участвовать в сбивании ракет и дронов, летящих на соседа, а не считать секунды пребывания этих ракет и дронов в собственном воздушном пространстве.

Война в Украине

Как подчеркнул политолог, подобная реакция реально работает.

"Если воздушная мощь многих мощных государств работает вместе, то сбивается буквально все, что летит. И не нужно "скидываться" на комплексы "Петриот" или другие системы ПВО, месяцами учить для этого персонал. Прилетел — сбил – улетел",

– написал в Фейсбуке эксперт.

По его словам, сейчас многие украинцы не понимают, почему в случае Украины такой принцип коллективной защиты не работает. Как говорит эксперт, самой распространенной версией является то, что Запад очень боится ядерной угрозы со стороны России.

"Конечно, эта версия не лишена смысла, но все же она кажется лично мне лишь причастной к реальным причинам. Вообще, нас уже более двух лет пытаются убедить, что ничего не могут для нас сделать, потому что "страшно боятся ядерной войны с рашкой". Если откровенно – не убедительно",

– подчеркнул политолог.

По его словам, если бы Запад считал кремлевского диктатора Владимира Путина реальной угрозой, то уже нашел бы пути, как эту угрозу прекратить.

"Если бункерный дед действительно настолько психопатическая натура, что может реально приступить к уничтожению человечества из-за того, что Украине дали несколько десятков старых танков, то Запад сам должен заниматься только одним — поиском путей его ликвидации. Потому что он еще завтра начнет Апокалипсис, потому что будет в плохом настроении из-за проблем с пищеварением. Но никто не ищет пути устранения психопата. Значит, не считают его настолько опасным",

– подчеркнул Олещук.

Кроме того, он добавил, что атака на Израиль доказала, что американские спецслужбы знают все. Именно поэтому, если бы РФ решила нанести ядерный удар, то в США бы знали об этом. Поэтому, подчеркнул эксперт, нежелание помогать Украине как Израилю не связано с возможным ядерным ударом, который может нанести РФ.

Олещук считает, что Западу в случае Украины проще ничего не делать.

"Они, очевидно, 24 февраля 2022 года были полностью готовы к тому, что Украины скоро не будет. Возможно, эта мысль не доставляла им радости, но точно не казалась трагической. Не будет и не будет. Что теперь, напрягаться? Перебрасывать авиацию, войска. Тратить время, деньги, ресурсы... Зачем?

– подчеркнул Олещук.

При этом добавил политолог, украинцы не понимают, что такое эскалация, о которой так часто говорят в США. На самом деле, подчеркивает эксперт, для Америки эскалация – это не о войне в Украине, а о, например, создании проблем для нее.

"Если украинцы молча умирают, то это, очевидно, не эскалация. А вот если в ответ другие украинцы разносят российские НПЗ... Здесь уж точно "эскалация", потому что это создаст много проблем для представителя Госдепа. Колебания цен на нефтепродукты. Необходимо позаботиться об их неизменяемости в США. С кем договариваться об объемах? Сплошная "эскалация",

– добавил эксперт.

Кроме того, говорит он, если, например, россияне сейчас захватят Киев — это, конечно, будет эскалация, потому что беженцы, разрушения, но и наступление ВСУ тоже может быть "эскалацией", поэтому лучше без этого всего.

"Поэтому они просто не хотели и не хотят "эскалировать". И очень обижаются на Макрона, когда он лишь упоминает о возможной "эскалации". Зачем? Пусть оно себе и дальше так будет. Может быть, будет проще. А если вмешаешься – возникнет много новых "переменных". А значит – новых рисков и вызовов для тебя",

– говорит Олещук.

Кроме того, по его словам, очевидно, что в случае Ирана у западных политиков нет особых надежд относительно возможности возрождения с ним полноценных экономических связей, но другое дело — россияне.

Также, добавляет политолог, в США знают четко: если что-нибудь долетит до Израиля, взорвется и кого-то убьет, то Израиль непременно ответит.

"Ответит максимально кроваво, как его не убеждай. И он, что немаловажно, имеет для этого ресурсы. И вот уже "эскалация" превращается в "чрезвычайную эскалацию". Единственное средство этого предотвратить – это не дать чему-то упасть на израильтян. И США и их союзники именно этого и добились",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, когда у Украины забирали ядерное оружие, делали это американцы именно для того, чтобы не допустить "эскалации" для себя.

"Они понимали, что россияне когда-нибудь попытаются вернуть Украину. Если бы Украина была ядерным государством, то это создало бы нереальные проблемы для США. Пришлось бы срочно пытаться урегулировать ситуацию, проводить немедленные переговоры с участием всех ведущих государств. Возможно, даже вводить свои войска, чтобы не допустить худшего. А так, нападение россиян на безъядерную Украину – это просто повод запастись попкорном и наблюдать. И так во всем. Они делают проще для себя, проще, более прогнозируемо, с меньшими рисками. Для себя – не для других",

– заявил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как может помочь Украине атака Ирана на Израиль.