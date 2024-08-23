Запад больше не верит, что победа РФ неизбежна: как Украина сумела убедить союзников

Украина удивила мир, начав неожиданную операцию в Курской области России, достигнув значительных успехов за короткое время, об этом 24 каналу сказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес. При этом он подчеркнул, что мир недооценил Украину.

Украина и союзники

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на территории России, и в Курской области уже добились существенных успехов. Аналитики ISW сообщили о 35-километровом продвижении украинских войск.

При этом Бен Годжес отметил, что он поразил несколько аспектов этой операции. Во-первых, мир снова недооценил способность Украины планировать операции и хранить их в секрете, а также эффективно использовать свои ресурсы. По его словам, Россия оказалась неспособной реагировать на эти действия, что стало для нее неприятной неожиданностью.

Генерал также обратил внимание на то, что многие на Западе были удивлены масштабом и профессионализмом операции ВСУ в Курской области. Хотя точные цели украинского правительства и Генштаба остаются неизвестными, Годжес предположил, что целью наступления является очистка обширной территории, чтобы исключить использование ее российской артиллерией, ракетными установками и для будущих операций.

По мнению Годжеса, это правильная стратегия, изменяющая представление о ходе российско-украинской войны. Он отметил, что никто на Западе больше не говорит о неизбежной победе России.

Третьим аспектом, особенно поразившим генерала, стала реакция России на украинское наступление — она оказалась абсурдной, медленной и неэффективной. Поскольку эта ситуация значительно стесняет Путина, он пытается представить ее как "террористическую операцию" украинцев и поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) отвечать за отражение атаки.

Годжес подчеркнул, что у ФСБ нет компетенции для ведения военных операций, а отсутствие координации между ФСБ, генштабом, министерством обороны России и росгвардией играет на руку Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ устроили истерику по поводу создания ВСУ буферной зоны на российской территории.



