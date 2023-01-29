Запад боится, что Россия может выиграть: почему союзники резко увеличили помощь Украине

Представители Запада понимают, что при условии, когда война затянется, преимущество возможно на стороне России, по этой причине увеличили военную помощь для Украины. Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal в своей публикации.

Военная помощь Украине (фото из открытых источников)

"Это контрастирует с настроениями, широко распространенными прошлой весной, когда российские войска отступали из Киева. Поскольку первоначальный военный план российского президента Владимира Путина потерпел неудачу, западные правительства надеялись, что чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятность того, что Украина победит" , – утверждается в публикации.

По мнению авторов статьи, теперь официальные должностные лица некоторых столиц опасаются, что кремлевский режим, выражающий готовность перебрасывать свои новые силы на фронт, тем самым, возможно, получит преимущества в затяжной войне на истощение.

Поэтому Запад решил предоставить украинцам более совершенное оружие, которое может внести изменения в динамику войны.

Также журналисты называют еще один фактор. Сейчас общественность Европы и США высказывается за оказание военной поддержки и финансовой помощи украинцам. Однако Путин надеется, что ситуация с поддержкой изменится в течение лет войны и обновлением власти в Соединенных Штатах и других европейских странах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Резников надеется, что война закончится в 2023 году, но есть условие. В 2023 году Украина может победить российских кафиров, но для этого нужно приложить много усилий. Украинский министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, заявил, что сохраняет оптимизм.

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