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Залужный заявил, что Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси

Генерал Залужный подчеркнул, что ситуация на поле боя напряженная, но контролируемая

16 августа 2022, 23:19
Автор:

Лиля Воробьева
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Ракетные системы, находящиеся вдоль государственной границы со стороны Беларуси, вызывают беспокойство в Украине.

Залужный заявил, что Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси

Российские ракетные системы в Беларуси (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

Главнокомандующий ВСУ ознакомил начальника штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Уэйна Дональда Эйра с ситуацией на фронте во время их разговора.

Валерий Залужный заявил, что украинскую сторону беспокоит скопление российских ЗРК на аэродроме "Зябровка" и вдоль границы Беларуси. Также украинский генерал сообщил, что ситуация на фронте напряженная, но находится под контролем.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность генералу Эйру за помощь, особенно в подготовке украинских военных.

  Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия стянула комплексы С-300 и С-400 д о Беларуси. , два зенитно-ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) "Панцирь" и около 60-ти ракет к ним. Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" предполагает, что идет подготовка массированного ракетного удара по территории Украины. Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин обращает внимание, что 14 пусковых установок и около 60 ракет – это не слишком много. 4-5 ракет на каждую установку. При этом продолжает Влад Волошин каждая такая ракета – дорогое удовольствие. И если они сосредоточены сегодня в "Зябровке", это может говорить о том, что запас "Искандеров" (семья российских оперативно-тактических ракетных комплексов) и "Точек-У" (советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена), которые до этого были на территории Республики Беларусь (РБ), иссяк почти полностью.



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Источник: https://t.me/CinCAFU/202
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Обсуждения

Ігор

16 августа 2022, 22:55

Непокоєння, це ще не глибока стурбованість. Можна терпіти. До бункерного маленького неадеквата вони не дістануть.


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