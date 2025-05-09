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Залужный впервые раскрыл проблему, которая появилась в решающий момент войны

The Times пишет о том, что Залужному "заблокировали" создание корпуса элитных солдат в решающий момент войны

сегодня, 10:15
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Кравцев Сергей

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему "заблокировали" создание подготовленного на Западе корпуса элитных военных. Это, по его словам, произошло в ключевой момент войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье для The Times.

Залужный впервые раскрыл проблему, которая появилась в решающий момент войны

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Посол Украины в Великобритании рассказал, что в конце лета 2022 года были амбициозные планы по созданию корпуса десантно-штурмовых войск. Однако бюрократическая волокита не позволила оперативно реализовать все задуманное.

Валерий Залужный выразил поддержку модернизации украинской армии, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о переходе армии на корпусную структуру вместо бригадной.

"Залужный отметил, что после обретения независимости в 1991 году Киев унаследовал большую армию численностью 780 000 человек. Однако структура вооружённых сил оставалась "советской" и была, по его словам, "совершенно неспособна" к ведению боевых действий", — говорится в материале.

Залужный выразил мнение, что именно реформы, благодаря которым украинская армия со стандартами НАТО, помогли Украине выдержать начало полномасштабного наступления РФ. Одной из ключевых реформ, которую продвигал экс-главком, было отказ от жёсткого разграничения между различными видами вооружённых сил – армией, флотом, ВВС, киберпространством – в пользу совместных операций.

После 24 февраля 2022 года командиры ВСУ оказались перегружены и с трудом внедряли дальнейшие изменения в армии, которая состояла из более чем 100 бригад, подчинявшихся нескольким оперативно-тактическим группам, каждая из которых отвечала за отдельное направление.

Поэтому летом 2022 года Залужный инициировал переход к корпусной структуре по образцу США и Великобритании, однако реформа не привела к созданию элитного корпуса десантно-штурмовых войск, который, по его мнению, был крайне необходим.

"Сама инициатива была заблокирована. Корпус десантно-штурмовых войск, который должен был начать обучение за рубежом, так и остался только на бумаге", — подчеркнул экс-главком.

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Источник: https://www.thetimes.com/article/657ab947-d8e3-4089-b997-cac79f09216f
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