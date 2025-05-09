Залужный впервые раскрыл проблему, которая появилась в решающий момент войны

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Кравцев Сергей
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему "заблокировали" создание подготовленного на Западе корпуса элитных военных. Это, по его словам, произошло в ключевой момент войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье для The Times.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Посол Украины в Великобритании рассказал, что в конце лета 2022 года были амбициозные планы по созданию корпуса десантно-штурмовых войск. Однако бюрократическая волокита не позволила оперативно реализовать все задуманное.
Валерий Залужный выразил поддержку модернизации украинской армии, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о переходе армии на корпусную структуру вместо бригадной.
Залужный выразил мнение, что именно реформы, благодаря которым украинская армия со стандартами НАТО, помогли Украине выдержать начало полномасштабного наступления РФ. Одной из ключевых реформ, которую продвигал экс-главком, было отказ от жёсткого разграничения между различными видами вооружённых сил – армией, флотом, ВВС, киберпространством – в пользу совместных операций.
После 24 февраля 2022 года командиры ВСУ оказались перегружены и с трудом внедряли дальнейшие изменения в армии, которая состояла из более чем 100 бригад, подчинявшихся нескольким оперативно-тактическим группам, каждая из которых отвечала за отдельное направление.
Поэтому летом 2022 года Залужный инициировал переход к корпусной структуре по образцу США и Великобритании, однако реформа не привела к созданию элитного корпуса десантно-штурмовых войск, который, по его мнению, был крайне необходим.
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