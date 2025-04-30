Залужный назвал два фактора, которые покажут, кто вырвет победу в современной войне

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Лиля Воробьева
Валерий Залужный (фото из открытых источников)
Война в Украине продемонстрировала, что в затяжном конфликте с высоким уровнем интенсивности победу определяют демографические и экономические возможности сторон.
Он подчеркнул, что страны должны делать все возможное, чтобы избегать вооруженного противостояния, ведь последствия войны чрезвычайно трагичны. Вместе с тем, если избежать войны не удается, то государство должно подготовить к ней не только армию, но и все общество.
Особенно актуальна проблема дефицита человеческих ресурсов — в реалиях Европы с крайне низким уровнем рождаемости именно человеческий потенциал становится наиболее ограниченным ресурсом во время войны, отмечает дипломат.
Кроме того, Залужный отметил, что современное вооружение стало слишком дорогостоящим, и его интенсивное использование на фронте может оказаться экономически неподъемным.
Подытоживая свои соображения, Залужный предполагает, что будущие войны будут отмечаться меньшим количеством задействованного личного состава и широким применением более дешевого вооружения.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный вскрыл , от чего в действительности зависит победа в войне .
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