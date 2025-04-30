Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Война в Украине продемонстрировала, что в затяжном конфликте с высоким уровнем интенсивности победу определяют демографические и экономические возможности сторон.

Он подчеркнул, что страны должны делать все возможное, чтобы избегать вооруженного противостояния, ведь последствия войны чрезвычайно трагичны. Вместе с тем, если избежать войны не удается, то государство должно подготовить к ней не только армию, но и все общество.

Особенно актуальна проблема дефицита человеческих ресурсов — в реалиях Европы с крайне низким уровнем рождаемости именно человеческий потенциал становится наиболее ограниченным ресурсом во время войны, отмечает дипломат.

Кроме того, Залужный отметил, что современное вооружение стало слишком дорогостоящим, и его интенсивное использование на фронте может оказаться экономически неподъемным.

Подытоживая свои соображения, Залужный предполагает, что будущие войны будут отмечаться меньшим количеством задействованного личного состава и широким применением более дешевого вооружения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный вскрыл , от чего в действительности зависит победа в войне .

Кремлевский глава Владимир Путин настаивает, чтобы Россия получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые сейчас остаются частично оккупированными, в рамках любого потенциального соглашения о прекращении войны. Об этом сообщают три источника в Москве, которые знакомы с ходом событий.

Бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о том, что война изменилась и указал на то, от чего на самом деле зависит победа.





"Эта война уже другая, а победа полностью зависит от внедрения инноваций и новейших технологий", — отметил Залужный.





По его словам, главным изменением стали беспилотные системы и цифровые технологии, поэтому традиционные виды вооружений остались в истории. Как говорит Залужный, бронированная техника, которая с 1915 года была основой наступательных операций, теперь беззащитна перед дешевыми дронами.