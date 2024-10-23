Залужный: Украинские пилоты завершили обучение в Великобритании

Третья когорта пилотов Военно-воздушных сил ВСУ закончила обучение на базе Королевских ВВС в Кренвелле. Об этом сообщил бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, который вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по Вооруженным Силам Люком Поллардом принял участие в выпускной церемонии летчиков.

Выпуск украинский пилотов в Британии. Фото: Валерий Залужный

Валерий Залужный поблагодарил британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины.

"Совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись из боевых задач.

Молиться будем мы, а летать, сражаться и побеждать вы будете. Я надеюсь, вы хорошо этому научились", – отметил Залужный.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

США меняет подход к обучению украинских пилотов F-16: в чем возникли проблемы

США переориентируют подготовку украинских пилотов истребителей F-16, предпочитая младших курсантов вместо опытных военных. Это решение может повлиять на сроки формирования полной эскадрильи F-16 для Украины, которая к лету 2025 года должна состоять из 20 самолетов и 40 подготовленных пилотов.

Как сообщает The Wall Street Journal, главной причиной выбора молодых курсантов стало ограниченное количество опытных украинских пилотов со знанием английского языка. Кроме того, американские военные эксперты считают, что молодые курсанты будут лучше воспринимать западный стиль подготовки, включающий специфические методы и тактики боевых действий.

Сейчас восемь опытных украинских пилотов завершают обучение в Аризоне, и они должны прибыть в Украину в начале 2025 года. Однако, в отличие от опытных пилотов, прошедших ускоренную подготовку, у молодых курсантов будет более длительный учебный процесс: около года они будут проводить базовую летную подготовку на авиабазах Великобритании и Франции, после чего пройдут курс F-16 в США и Румынии.