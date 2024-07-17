Залужный получил щемящий подарок от погибшего героя

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Марьян Ощановский
Родители погибшего бойца Третьей штурмовой бригады Дмитрия Церахто (позывной "Грек") передали бывшему Главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Великобритании Валерию Залужному шеврон сына.
Залужный поделился щемящей историей. Фото из открытых источников
Об этом в социальной сети сообщил бывший Главнокомандующий ВСУ.
Залужный также опубликовал письмо от родителей погибшего воина. В письме они рассказывают, что их сын очень верил в победу Украины и очень уважал бывшего главнокомандующего ВСУ.
В декабре 2023 года Владимир Зеленский посмертно присвоил Дмитрию Церахто звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей украинского посла в Великобритании. "Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности посольства", — написал Валерий Залужный. Он сообщил, что вручил копии верительных грамот Вице-маршала дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по вопросам протокола Форина Офиса Виктории Басби.
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