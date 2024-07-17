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Залужный получил щемящий подарок от погибшего героя

Бывший Главнокомандующий ВСУ получил шеврон от погибшего Героя Украины

17 июля 2024, 23:18
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Марьян Ощановский

Родители погибшего бойца Третьей штурмовой бригады Дмитрия Церахто (позывной "Грек") передали бывшему Главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Великобритании Валерию Залужному шеврон сына.

Залужный получил щемящий подарок от погибшего героя

Залужный поделился щемящей историей. Фото из открытых источников

Об этом в социальной сети сообщил бывший Главнокомандующий ВСУ.

"Татьяна и Валерий. Он (шеврон погибшего бойца, – ред.) дошел до меня. Он у меня. Помним всех", — написал Валерий Залужный.

Залужный также опубликовал письмо от родителей погибшего воина. В письме они рассказывают, что их сын очень верил в победу Украины и очень уважал бывшего главнокомандующего ВСУ.

Залужный получил щемящий подарок от погибшего героя - фото 2

В декабре 2023 года Владимир Зеленский посмертно присвоил Дмитрию Церахто звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

"Мы получили отличие сына от Президента Украины вместе с Вами в один день, но постеснялись подойти к Вам, выразить Вам свое уважение и передать этот шеврон. Поэтому просим Вас почтить память о нашем сыне и принять его сейчас", — говорится в письме родителей погибшего военнослужащего к Залужному.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей украинского посла в Великобритании. "Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности посольства", — написал Валерий Залужный. Он сообщил, что вручил копии верительных грамот Вице-маршала дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по вопросам протокола Форина Офиса Виктории Басби.



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Источник: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/posts/pfbid02ydELW5fetQuYrh3aPK1gJBs53PDY9idP4qBGai29z7Uwn6x82jwn6LBrv2ECXFADl
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