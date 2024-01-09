Залужный и Умеров посетили горячий участок фронта: подробности

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Telegram, передает портал "Комментарии".

Залужный и Умеров съездили на фронт. Фото из открытых источников

Сообщается, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил военное руководство страны с ситуацией вокруг Купянска.

Отмечается, что в районе города украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать, однако успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.

Рустем Умеров подчеркнул, что имел честь встретиться с командирами подразделений, воюющих на Купянском направлении. Министр обороны рассказал, что командиры доложили о ситуации и рассказали о текущих вызовах.

Рустем Умеров добавил, что в ближайшее время будут приняты решения, которые не понравятся врагу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководство итальянского города Модена отменило разрешение на проведение выставки о "скором восстановлении" разрушенного россиянами Мариуполя. Соответствующее решение власти итальянского города приняли после многочисленных обращений украинских граждан. Украинское министерство иностранных дел поблагодарило городской совет Модены за отзыв разрешения на проведение пропагандистской выставки. Как известно, в анонсе мероприятия о "скором процессе восстановления" Мариуполя, разрушенного РФ, указаны традиционные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, которое "привело к освобождению города".

