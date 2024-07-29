Залужный дал письменное согласие на операцию: Червинский рассказал о деле, по которому его судят

Эксразведчик и полковник ССО Роман Червинский рассказал, что тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал согласие на проведение операции по захвату российского самолета в июле 2022 года, которая, наконец, привела к удару окупантов по аэродрому "Канатово". Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Роман Червинский (фото из открытых источников)

По словам Червинского, подготовка к операции началась по сбору информации СБУ.

"СБУ не могли сами оценить самолет, создать коридор в воздушном пространстве, обеспечить ему безопасность перелета и сопровождение, его посадку. Поэтому они обратились к нам с целью контакта с Военно-воздушными силами. Я доложил своему руководству. Руководство доложило Залужному. Залужный дал санкцию . Первая санкция была устной, чтобы мы выяснили возможность проведения такой операции", — пояснил он.

После получения санкции Червинский вместе с командующим поехал к командующему Военно-воздушным силам, который предоставил контакты для дальнейшей координации. Командующий выделил сотрудника для переговоров с российским пилотом, чтобы проверить его идентичность и технические детали перелета. После подтверждения личности пилота Залужный повторно санкционировал проведение операции, отмечая, что в случае игры со стороны РФ пилот не сможет проникнуть на украинскую территорию, поскольку его сбили бы в воздушном коридоре.

"На этом этапе мы повторно доложили Залужному , что Военно-воздушные силы подтвердили личность пилота и что если это даже игра (со стороны РФ. — Ред.), то он не сможет никоим образом проникнуть на нашу территорию, потому что в воздушном коридоре, который мы ему предоставим, его в случае чего собьют. Залужный дал санкцию, что согласен с проведением операции", — продолжил он.

Эксразведчик отметил, что когда Залужный подписывал эту санкцию, то параллельно написал письмо СБУ, в котором просил с целью проведения совместных мероприятий отправить их сотрудника, чтобы он зашел в группу и выполнял свою часть работы.

"Этот документ остался, он по делу есть. СБУ долго его не показывала, говорила, что его не существует, что сотрудник не был откомандирован и так далее. Но это письмо все-таки нашлось", — добавил он.

Червинский заявил, что письмо Залужного "спрятали", а его обвинили в самовольном решении отправить людей на аэродром "Канатово" под видом учений, замалчивая участие сотрудника СБУ в организации спецоперации.

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