Залужный 25 лет жил со страшным пророчеством о войне: что ему нагадали (ФОТО)

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 25 лет назад услышал предсказание о войне в Украине. Гадалка открыла молодому человеку, что ему предстоит сыграть в боевых действиях главную роль. Военный не придал большого значения словам предсказательницы, и вспомнил о них только в феврале 2022 года, передает 31 декабря портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraf, которое ознакомилось с книгой Залужного "Моя война".

Залужный еще четверть века назад знал, что в Украине будет война, а он станет главкомом - разумеется, если поверил пророчеству гадалки. Фото: Офис президента Украины

Пророчество 26-летний Залужный услышал от попутчицы в поезде по дороге из Одессы в Житомир, признается он в книге. Он тогда ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский (сейчас — Звягель Житомирской области). По словам автора, гадалка была красивой и элегантной женщиной лет 30-40. Во время поездки она предложила его товарищам погадать на картах.

Будущий главком тогда отметил, что попутчицу "переполняли сила и энергия". Вспоминая эпизод, он пишет, что не хотел участвовать в гадании и узнавать свое будущее, но женщина, не спрашивая разрешения, подсела к нему и предсказала судьбу.

"Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный", — привел Залужный сова попутчицы в своей книге.

По словам экс-главкома, этот эпизод он вспомнил после начала полномасштабного вторжения в 2022 году и неоднократно прокручивал его в голове. Он отметил, что понял уже тогда, в феврале, что Украину впереди ждет большая и тяжелая война на выживание.

Портал "Комментарии" ранее писал, что 20 декабря Залужный представил первую книгу своей трилогии. Она называется "Моя война". Как признался автор, это его рассказ о себе, мнениях, ценностях и жизненных решениях. Залужный сказал, что над книгой начал работать еще в марте 2023 года, а рукописи "собирала в кучу и редактировала" его жена, за что он ей очень благодарен. Экс-главком подчеркнул, что "Моя война" — это книга для молодежи, которой он хотел послать месседж о том, что в жизни возможно все, если ты этого очень хочешь. Просто надо мечтать и идти к своей мечте.

Две следующие книги из трилогии будут называться "Наша война" и "Их война". В сентябре сообщалось, что в настоящее время Залужный работает над второй книгой — "Нашей войной".

Напомним, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о выходе войны в Украине на новый уровень. В общем, по его словам, как писал портал "Комментарии", началась мировая война, а победит ли Украина своими силами, он не уверен. "Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские шахеды", — отметил бывший главком.