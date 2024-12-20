Залужный выпустил первую книгу "Моя война": к кому обращается генерал

Бывший Главнокомандующий ЗСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выпустил первую книгу по трилогии. Назовется книга – "Моя война".

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Как рассказал автор, это его собственный рассказ о себе, о моих мнениях и жизненных решениях.

"Моя война" — это первая книга по трилогии, над которой я начал работать еще в марте 2023 года. Рукописи собирала в кучу и редактировала моя жена, за что я ей очень благодарен. Это книга-рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты этого очень хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте!”, – объяснил Залужный.

Он отметил, что это книга о его войне.

"Во-первых, войну с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, войну с людьми, препятствующими достижению цели. И наконец — война с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни. Надеюсь, вам будет интересно. А еще надеюсь на встречи и разговоры с читателями!", — подчеркнул автор книги.

Напомним, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о выходе войны в Украину на новый уровень. В общем, по его словам, как писал портал "Комментарии", началась мировая война, а победит ли Украина своими силами, он не уверен.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские шахеды", — отметил бывший главком.



