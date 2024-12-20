Залужный выпустил первую книгу "Моя война": к кому обращается генерал

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Кречмаровская Наталия
Бывший Главнокомандующий ЗСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выпустил первую книгу по трилогии. Назовется книга – "Моя война".
Фото из открытых источников
Как рассказал автор, это его собственный рассказ о себе, о моих мнениях и жизненных решениях.
Он отметил, что это книга о его войне.
Напомним, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о выходе войны в Украину на новый уровень. В общем, по его словам, как писал портал "Комментарии", началась мировая война, а победит ли Украина своими силами, он не уверен.
"Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские шахеды", — отметил бывший главком.
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