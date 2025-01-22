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Закупка мин не научила: с директором Агентства оборонных закупок продлили контракт

Марина Безрукова продолжит работать в АОЗ после скандала с минами

сегодня, 14:05
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Недилько Ксения

Вчера наблюдательным советом Агентства оборонных закупок было единогласно было принято решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой сроком на один год.

Закупка мин не научила: с директором Агентства оборонных закупок продлили контракт

Марина Безрукова

Также члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

Этот аудит должен включать:

• оценку финансовой отчетности;

• анализ управленческих и операционных процессов;

•проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;

• проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

"Со своей стороны Агентство предоставит всю необходимую документацию и будет максимально содействовать в проведении комплексного аудита. Благодарны Наблюдательному совету за субъектность, единодушие, доверие и поддержку в реформировании оборонных закупок", – написали в Агентстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в первом квартале 2024 года Агентство оборонных закупок подписывает с государственными "Артемом" и Павлоградским химическим заводом рекордные контракты на поставку боеприпасов и платит десятки миллиардов гривен предварительной оплаты. миллионов гривен предварительной оплаты для поставки 80 000 зарубежных минометных выстрелов для 120 мм минометов, но еще не поставил ни одного.

СМИ сделали большое расследование, и выяснили, что наряду с блестящим успехом Курского наступления в августе уже в сентябре ВСУ начали преследовать неудачи в Донецкой области. И одной из причин этого может стать банальная нехватка боеприпасов, вызванная как минимум халатностью, а то и прямой коррупцией, сотрудников двух ключевых для войны министерств – обороны и стратегической промышленности.



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