Законопроект о мобилизации снова хотят переписать: о чем идет речь

В законопроект о мобилизации вернули ограничения консульских услуг украинцам, не имеющим военного билета.

В Украине планируют усилить мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам народной депутатки Ирины Фриз, комитет Совета по нацбезопасности вернул ограничения по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов.

Ирина Фриз сообщила, что комитет решил повторно рассмотреть вопросы блокирования счетов, запрета вождения и выезда за границу для уклонистов. Ранее эти нормы были исключены из законопроекта.

В то же время, рассказала депутат, без изменений оставили ослабление касательно электронного кабинета призывника, открывать который будет правом, а не обязанностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.