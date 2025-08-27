Рубрики
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что о том, что война в Украине скоро закончится, знают не только обе стороны конфликта, но и США и страны Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Rai News.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: из открытых источников
Также да Силва раскритиковал решение Европейского Союза, который выделил 800 миллиардов евро на перевооружение всех стран-членов. По мнению президента Бразилии, эти средства следует потратить на другие цели.
Он добавил, что больше всего международных лидеров беспокоит то, кто возьмет на себя "долг войны" в Восточной Европе.
Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф продолжает придерживаться мнения, что российский диктатор Владимир Путин готов к миру. Свои соображения представитель президента США озвучил в интервью Fox News.