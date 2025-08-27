Закончится ли вскоре война в Украине: президент Бразилии сделал однозначное заявление

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что о том, что война в Украине скоро закончится, знают не только обе стороны конфликта, но и США и страны Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Rai News.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Все знают, что эта война скоро закончится. Я считаю, что и президент Путин, и Зеленский знают, к чему приведет этот конфликт, так же, как и Европа и Трамп. Они лишь ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его окончании", — сказал президент Бразилии.

Также да Силва раскритиковал решение Европейского Союза, который выделил 800 миллиардов евро на перевооружение всех стран-членов. По мнению президента Бразилии, эти средства следует потратить на другие цели.

"Когда нам нужны деньги для борьбы с голодом и поддержки лесов, эти ресурсы следует выделить на другие цели", — заявил да Силва.

Он добавил, что больше всего международных лидеров беспокоит то, кто возьмет на себя "долг войны" в Восточной Европе.

