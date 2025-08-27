logo

Прошло уже достаточно времени: у Трампа ответили, готов ли Путин к миру
commentss НОВОСТИ Все новости

Прошло уже достаточно времени: у Трампа ответили, готов ли Путин к миру

Стив Уиткофф заявил, что Путин "безусловно" готов к миру в Украине

27 августа 2025, 07:22
Автор:
Кравцев Сергей

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф продолжает придерживаться мнения, что российский диктатор Владимир Путин готов к миру. Свои соображения представитель президента США озвучил в интервью Fox News.

Прошло уже достаточно времени: у Трампа ответили, готов ли Путин к миру

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Безусловно. На столе есть мирное предложение. Он действительно это сказал и, надеемся, будет придерживаться своего обещания", — отметил Стив Уиткофф.

Американский чиновник и бизнесмен утверждает, что якобы Владимир Путин "приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога", в том числе на саммите на Аляске, однако подччеркнул, что "это очень сложный конфликт".

Также Стив Уиткофф отметил, что потребуется личное присутствие Владимира Путина на переговорах для заключения мирного соглашения.

Спецпредставитель Трампа при этом снова заявил, что Путин во время саммита на Аляске "фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы Трамп был президентом.

Отметим, Стив Уиткофф также заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

Стив Уиткофф объяснил, что на этой неделе американская сторона организует встречи по урегулированию как украинско-российского, так и других конфликтов, вспомнив войну в Секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном. 

"Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", – заявил Стив Уиткофф.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп снова озвучил угрозы введения масштабных экономических санкций против Российской Федерации в случае, если она не остановит военные действия против Украины. При этом он не назвал никаких новых четких терминов для реализации этого ультиматума. Выступление президента США прозвучало во время заседания кабинета министров в Белом доме.




Источник: https://www.foxnews.com/video/6377460562112
