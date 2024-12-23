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Закон о мобилизации могут изменить: на что может пойти Рада

Закон о мобилизации усилил ВСУ, однако не исключено, что его изменят

сегодня, 20:15
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Автор:
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Лиля Воробьева

Закон о мобилизации в Украине был принят в ответ на ситуацию, сложившуюся на фронте, и позволил значительно укрепить обороноспособность страны.

Закон о мобилизации могут изменить: на что может пойти Рада

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Об этом рассказал глава Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в комментарии для АрмияInform.

Как отметил Завитневич, ссылаясь на данные Министерства обороны и Генерального штаба, после вступления закона в силу количество мобилизованных существенно возросло. К тому же через территориальные центры комплектования (ТЦК) и приложение "Резерв" были обновлены военно-учетные данные миллионов мужчин, подлежащих военному учету.

"Перечень позитивных изменений можно продолжать. Однако это не означает, что в закон не будут вноситься коррективы. Все будет зависеть от динамики ситуации на поле боя, состояния оборонного сектора, а также от предложений Министерства обороны, Генерального штаба и народных депутатов. Ни один закон не остается неизменным и не застынет в момент его создания", — подчеркнул Завитневич.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, могут ли власти решиться на демобилизацию . Проект закона о демобилизации разработан, вот только его провести сегодня практически нереально. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. При этом отметил, что саму демобилизацию провести на сегодняшний день невозможно из-за нехватки резервов.

Министерство обороны готовит кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).



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Источник: https://armyinform.com.ua/2024/12/23/vysokotehnologichnist-suchasnoyi-vijny-oryeshnik-ta-vybory-u-ssha-intervyu-oleksandra-zavitnevycha/
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