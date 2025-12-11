Захватить Донбасс уже недостаточно: раскрыта настоящая цель "победы" Путина в войне

Путину крайне необходим убедительный результат, который можно представить россиянам как безоговорочное доказательство его "непобедимости". Власти Кремля много лет держатся на созданном образе лидера, перед которым никто не способен устоять. Именно поэтому Донбасс для него не столько военная цель, сколько символический жест принудительной капитуляции Украины. Политтехнолог Аббас Галлямов отмечает, что российский диктатор не остановит войну, пока не получит результат, который можно будет продать населению как триумф, даже если такая стратегия усугубляет экономический кризис в РФ.

По словам Галлямова, власти Путина базируются на убеждении россиян и элит, что противиться ему бесполезно — он доведет свое до конца, а всех несогласных просто сломает. Если же заметно, что Путин может отступать и признавать слабость, это может создать внутреннюю угрозу его режиму.

Кремлю нужно, чтобы Украина вроде бы добровольно согласилась отдать часть территории. Это позволило бы представить ситуацию как капитуляцию. Пока же конфликт выглядит как длительная изнурительная борьба, где Россия продвигается медленно и локально, а Украина наносит контрудары. Несмотря на то, что российская пропаганда усиливает даже скудные достижения, они не создают ощущения настоящей победы.

Галлямов подчеркивает: захватить Донбасс Путин теоретически способен, но навязать Украине пророссийские власти практически нет. Его цель – не изменение конкретных политиков, а демонстрация собственной силы. Если не удастся заставить США или возможное будущее руководство там втиснуть Донбасс в мирный пакет, Кремль может вернуться к старой концепции Новороссии и преувеличивать локальные успехи в других регионах.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия снова пытается подвергнуть сомнению легитимность любой украинской власти, которая не находится под ее влиянием. Такая риторика Кремля усилилась после заявления президента Владимира Зеленского о готовности организовать национальные выборы еще до завершения полномасштабной войны, говорится в новом аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).