logo

BTC/USD

61221.63

ETH/USD

2469.50

LTC/USD

63.72

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Захватили ли россияне весь Угледар: что ответили в 72-й бригаде
commentss НОВОСТИ Все новости

Захватили ли россияне весь Угледар: что ответили в 72-й бригаде

Часть города остается под контролем ВСУ

1 октября 2024, 23:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

На вечер 1 октября отдельные части города Угледар остаются под контролем Сил обороны Украины, рассказали военнослужащие 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

Захватили ли россияне весь Угледар: что ответили в 72-й бригаде

РФ наступает на Угледар. Фото из открытых источников

В то же время, по их словам, большая часть Угледара уже оккупирована российскими захватчиками.

В 72-й бригаде также сообщили, что пока не получали приказа о выходе из города.

Как известно, проект DeepState ранее сообщал, что российские войска оккупировали Угледар. Аналитики, в частности, ссылались на видео, публиковавшиеся в течение 1 октября пабликами оккупантов. На кадрах видно, как русские военные поднимают флаги на постройках в городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля и The Jerusalem Post. ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах. "Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/donbas/848807-nakazu-pro-vihid-ne-otrimuvali-u-72-j-brigadi-zaperecili-povne-zahoplenna-vugledara-so-vidomo-pro-boi-za-misto/?utm_source=copylink&utm_medium=ps
Теги:

Новости

Все новости