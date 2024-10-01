Захватили ли россияне весь Угледар: что ответили в 72-й бригаде

На вечер 1 октября отдельные части города Угледар остаются под контролем Сил обороны Украины, рассказали военнослужащие 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

РФ наступает на Угледар. Фото из открытых источников

В то же время, по их словам, большая часть Угледара уже оккупирована российскими захватчиками.

В 72-й бригаде также сообщили, что пока не получали приказа о выходе из города.

Как известно, проект DeepState ранее сообщал, что российские войска оккупировали Угледар. Аналитики, в частности, ссылались на видео, публиковавшиеся в течение 1 октября пабликами оккупантов. На кадрах видно, как русские военные поднимают флаги на постройках в городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля и The Jerusalem Post. ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах. "Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Владимир Зеленский.