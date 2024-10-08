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Захват Покровска: генерал озвучил планы россиян

Оккупации Покровска открывает новые перспективы для россиян, в частности, наступление на области центры.

сегодня, 16:33
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Slava Kot

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что российская армия планирует захват Покровска с двух направлений. По словам военного эксперта, оккупация Покровская даст россиянам возможность двигаться к областным центрам.

Захват Покровска: генерал озвучил планы россиян

Война в Украине. Фото из открытых источников

Игорь Романенко в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что украинские силы сбили импульс наступления россиян на Покровск. По словам генерала, на это направление было завезено три дополнительных бригады, замедливших движение россиян.

"К сожалению, Угледар им удалось уже захватить, и там они продвигаются к северу от него, чтобы не дать закрепиться на втором рубеже нашим военным. Кроме того, действуют в северном направлении по этой линии: Угледар, Курахово и конечная цель это Покровск", – рассказывает Романенко.

По его словам, армия РФ будет пытаться идти на Покровск сразу по двум направлениям. Как объясняет генерал, в случае захвата города россияне получат новые возможности для наступления.

"Поскольку противнику не удалось захватить Покровск, они выбрали подход оперативного рода действия, чтобы подойти к нему с двух сторон. С юга это от Угледара, Курахового в направлении на Покровск, а также угрожать и с северного направления, но Покровск является центровым, поскольку открывает соответствующие перспективы", – указывает генерал.

Игорь Романенко отмечает, что Путин хочет захватить областные центры, в частности, Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр и другие. По его словам, наступать сразу на всех направлениях у России нет сил, однако после захвата Покровска, они могут сконцентрироваться на одном направлении и пойти в наступление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны потери украинской и российской военной техники на Покровском направлении. Оказалось, что они отличаются в пять раз.

Также "Комментарии" писали о том, что в США назвали цену продвижения россиян на Покровском направлении.



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