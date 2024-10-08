Захват Покровска: генерал озвучил планы россиян

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Slava Kot
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что российская армия планирует захват Покровска с двух направлений. По словам военного эксперта, оккупация Покровская даст россиянам возможность двигаться к областным центрам.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Игорь Романенко в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что украинские силы сбили импульс наступления россиян на Покровск. По словам генерала, на это направление было завезено три дополнительных бригады, замедливших движение россиян.
По его словам, армия РФ будет пытаться идти на Покровск сразу по двум направлениям. Как объясняет генерал, в случае захвата города россияне получат новые возможности для наступления.
Игорь Романенко отмечает, что Путин хочет захватить областные центры, в частности, Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр и другие. По его словам, наступать сразу на всех направлениях у России нет сил, однако после захвата Покровска, они могут сконцентрироваться на одном направлении и пойти в наступление.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны потери украинской и российской военной техники на Покровском направлении. Оказалось, что они отличаются в пять раз.
Также "Комментарии" писали о том, что в США назвали цену продвижения россиян на Покровском направлении.
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