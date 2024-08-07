Захват АЭС и не только: названы все версии того, что затеяли ВСУ в Курской области

Операция в Курской области перспективна со стратегической точки зрения, об этом заявил политолог, военный Виктор Андрусив. Он озвучил все версии, которые могут подтверждать это мнение.

Бои в Курской области

В частности, по его словам, возможно, целью военных является захват Курской АЭС, которую потом можно будет обменять на Запорожскую АЭС.

"Это было бы очень сильно. Возвращение ЗАЭС в нашу сеть – это фактически решение всех наших проблем, поскольку до войны она давала 30% нашего электричества. Это лучшая для нас версия, но очень немного шансов на успех", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, есть версия, что украинские военные отвлекают резервы из Харьковской области.

Курскую область обороняет группа войск Север, которая собственно и ведет операцию в Волчанске. Отвлечение резервов позволит выбить россиян из захваченных ими населенных пунктов Харьковской области. Это хорошая версия с хорошими шансами на успех", – говорит Андрусив.

Также есть версия, что речь идет о превентивном ударе во избежание повторения ситуации в Харьковской области. При этом Андрусов говорит, что лично он не очень верит в эту версию, но если это действительно так, то организаторы заслуживают аплодисментов.

Кроме того, отмечает эксперт, есть мнение, что операция в Курской области является кампанией, которая направлена на Запад, который начал отчаиваться в шансах Украины. Эту версию Андрусив считает маловероятной, но если это так, то тоже хорошая версия, ведь Силы обороны уже давно не проводили наступательных операций.

Еще одной версией событий в Курской области, якобы, является создание информационного шума в РФ. Впрочем, как считает Андрусив, это тоже маловероятно.

"Для такого обычно применяется РДК. В конце концов полная тишина вокруг операции точно подсказывает, что это не информационная история", — добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что к сожалению нужно понимать, что враг силен, и добиться успеха в такой ситуации очень и очень тяжело.

"Поэтому пока не завышайте ожидания ни своих, ни других. Но как можно увидеть с этих версий – начать такую операцию было правильно независимо от того, какая версия основная", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне начали получать сообщения о готовящемся захвате Курской АЭС.



