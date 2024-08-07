Захват АЭС и не только: названы все версии того, что затеяли ВСУ в Курской области

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Ткачик Олеся
Операция в Курской области перспективна со стратегической точки зрения, об этом заявил политолог, военный Виктор Андрусив. Он озвучил все версии, которые могут подтверждать это мнение.
Бои в Курской области
В частности, по его словам, возможно, целью военных является захват Курской АЭС, которую потом можно будет обменять на Запорожскую АЭС.
Кроме того, по его словам, есть версия, что украинские военные отвлекают резервы из Харьковской области.
Также есть версия, что речь идет о превентивном ударе во избежание повторения ситуации в Харьковской области. При этом Андрусов говорит, что лично он не очень верит в эту версию, но если это действительно так, то организаторы заслуживают аплодисментов.
Кроме того, отмечает эксперт, есть мнение, что операция в Курской области является кампанией, которая направлена на Запад, который начал отчаиваться в шансах Украины. Эту версию Андрусив считает маловероятной, но если это так, то тоже хорошая версия, ведь Силы обороны уже давно не проводили наступательных операций.
Еще одной версией событий в Курской области, якобы, является создание информационного шума в РФ. Впрочем, как считает Андрусив, это тоже маловероятно.
При этом он подчеркнул, что к сожалению нужно понимать, что враг силен, и добиться успеха в такой ситуации очень и очень тяжело.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне начали получать сообщения о готовящемся захвате Курской АЭС.
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