Захарову назвали крысой, которая пытается атаковать: что произошло

Заявление Марии Захаровой о разрушении Киевской ГЭС и Каневского водохранилища являются не просто шантажом, считает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Мария Захарова

По его словам, в России пытаются запугать Украину и этому есть несколько причин.

"В России прекрасно понимают своё патовое положение и именно поэтому через все возможные ей ресурсы, от говорящих голов уровня ЛОМ, до продажных политиков уровня “Орбан”, навязывают в информационном пространстве нарратив про мирные переговоры и “прекращение огня”. В свою очередь, Россия воздействует на усиление этого мнение исключительно ультимативными методами", — говорит эксперт.

Он напомнил, что в мае, за месяц до начала саммита мира в Швейцарии Россия начала наступление в Харьковской области, пытаясь всех запугать тем, что у неё достаточно сил, чтобы продолжать оккупацию новых территорий Украины и открытие новых фронтов. Западу посылался сигнал, что якобы это нужно остановить, пока еще есть такая возможность, но исключительно на условиях Кремля.

Но, говорит Коваленко, в итоге РФ сама себя загнала в ловушку на севере Харьковщины и показала ровным счётом обратный результат.

После этого, говорит Коваленко, уже в июле перед саммитом НАТО в Вашингтоне РФ нанесла террористический ракетный удар по Украине, когда разрушила детскую больницу "Охматдет".

"Это ничто иное, как прямая угроза – договаривайтесь, или мы будем продолжать убивать ваших детей. Но этот шантаж получил жесткое осуждение международного сообщества, и только говорящие головы, умственное развитие которые не выше уровня улитки, за соответствующее финансовое поощрение ретранслировали нарратив о необходимости мириться", — говорит эксперт.

Теперь же, по его словам, россияне пытаются запугать масштабными катастрофами на ГЭС, которые совершить России не по силам, но через свою уверенную риторику террорист, пытается склонить Украину опять же к миру, но на своих условиях.

Эксперт уверен, что всё это происходит потому, что Россия находится в патовой ситуации.

"Я уже неоднократно подчёркивал, что 2024-й год – критический для российского ВПК. Склады и центры хранения с российской техникой практически полностью опустошены. Компенсировать потери техники ежемесячно в том объёме, в котором есть потребность, будем скоро нечем. Чрезмерный людской ресурс не даёт качественного эффекта. Эффективность наступательных действий, при максимальной интенсификации – низкая. Если сопоставить события в зоне боевых действий и степень активизации российских угроз с намёком на мирные переговоры и прекращение огня, то они напрямую связаны друг с другом", — заявил Коваленко.

При этом он добавил, что все попытки представителя МИД страны-агрессора Марии Захаровой запугать украинцев – тщетны.

"Крыса, загнанная в угол будет неистово атаковать, и пытаться укусить как можно больнее. В данном случае, в роли крысы выступила Мария Захарова. Но, попытка тщетная – кубло будем добивать", — заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Захарова заявила о том, что в Украине хотят разрушить Киевскую ГЭС.



