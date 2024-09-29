Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН обсуждают инициативы США о возможности передачи боеприпасов для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова сообщила, что на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН американские дипломаты с другими представителями обсуждают вопросы поставки снарядов в Украину. Спикер МИД РФ жалуется, что якобы представители других стран жалуются на такие действия со стороны США, однако Захарова не называет какие именно это страны, вероятно, скрывая, что это могли быть ближайшие союзники Кремля.

"В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала", – заявила Захарова.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, после чего провел еще несколько встреч, в том числе мероприятия в рамках ОДКБ, БРИКС, а также по линии группы "Друзей мира", которую создал Китай, чтобы показать Украину, как противника мирных переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына обвинила США в опасной игре с Украиной. По словам Ким Е Чжон, США и другие страны Запада должны реагировать на ядерные угрозы РФ и прекратить помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на критику Зеленского по поводу бразильско-китайского "мирного плана". По словам Лаврова, президент Украины проявил себя "по-хамски", ведь не оценил лучшие усилия Китая и Бразилии по поводу попыток закончить войну.