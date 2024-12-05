Захарова: Россия никому не угрожает ядерным оружием

Утрата Украиной территориальной целостности стала результатом внутренних центробежных процессов, спровоцированных внешним дестабилизирующим воздействием Запада, к чему ни Россия, ни её обязательства по Будапештскому меморандуму не имеют ни малейшего отношения. Об этом заявила представительница оккупационного МИД РФ Мария Захарова в выступлении, приуроченном годовщине "Будапештского меморандума".

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Она выявила беспокойство по поводу возможности пересмотра безъядерного статуса Украины.

"Для нашей страны обретение киевским режимом ядерного оружия категорически неприемлемо.

Ввиду воинственных заявлений и крайне враждебных антироссийских действий стран Запада, продолжающих подстёгивать спровоцированную ими конфронтацию в контексте украинского кризиса, мы вынуждены предупреждать о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях, а также направлять конкретные отрезвляющие сигналы в поддержку таких предостережений", – заявила Захарова.

В тоже время россиянка утверждает, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, а любые утверждения об обратном – не более чем преднамеренная антироссийская ложь.

"Относимся к политике в области ядерного сдерживания с максимальной серьёзностью и ответственностью. По мере эволюции российских доктринальных установок они сохраняют сугубо оборонительную направленность и по-прежнему достаточно строго очерчивают те крайние обстоятельства, в которых Россия оставляет за собой право защищаться с применением ядерного оружия.

Это не язык угроз, а классическая логика сдерживания", – сказала Захарова.

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