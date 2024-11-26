Медведев: передача ядерного оружия Киеву будет восприниматься как акт нападения на Россию

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает свои "ядерные пугалки". В этот раз на фоне заявлений США о возможности возвращения Украине ядерного арсенала.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Американские политики и журналисты всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя грустная шутка о сумасшедшем маразматике Байдене, решившем красиво уйти из жизни, унеся с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность. Передать ядерное оружие воюющей стране с крупнейшим ядерным государством? Само мнение настолько абсурдно, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага.

И все же приходится комментировать бред:

1) сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией;

2) фактическая передача такого оружия может быть приравнена к произошедшему акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Последствия очевидны", – заявил Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России грозят уничтожить все человечество

О неподтвержденном решении по ударам "вглубь России" и утвержденном диктатором России решении по ядерной политике России высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он издал новую партию бреда в продолжение утверждения ядерной доктрины, которую утвердил их диктатор Путин.

"Может, старый Байден действительно решил хорошо уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…", – пригрозил Медведев.